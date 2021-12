Ansambel Neon Fir avaldas debüütalbumi

Progepopi ansambel Neon Fir on viie noore eklektiline kõlamaailm, mis sai alguse 2019. aastal eesmärgiga painutada senikuuldud popmuusika piire.

Tasakesi õrritatud ja pikisilmi oodatud kauamängiv jätkab looklemist mööda ansambli poolt juba tutvustatud mitmetahulise, detailiderohke ja uneleva uuekooli popmuusika rada.

Kollektiiv näeb oma loomingut kui äärmiselt kirjut maalingut.

Enamik albumist valmis ansambli teekonnal algusest kaasa sammunud produtsendi Hyrr Innokent Vainola pehme puute all.

"Neon Firi muusika on kindlasti midagi sellist, mis ei jäta külmaks. See kas meeldib sulle väga või ei meeldi absoluutselt ja see asjaolu tõestab, et nad on loonud midagi unikaalset. Nad on üsna julgelt ette võtnud pop- ja progemuusika joonised, need täielikult omistanud ja seejärel need põlema läitnud, et luua mälestustest uus, ühise katuse all olev detailplaneering," rääkis Vainola.

Muusik Robert Linna kirjeldab albumit järgnevalt: "Pealtnäha 80-ndate neoonpatšokkidega pintsakusse riietatud, kitsa, veidi lõdvaks lastud lipsuga, kuid nõiduslikult kaasahaarav muusika viib mind kuulajana kohta, kus ma pole enne käinud. See langeb mulle peale nagu unenäoline loor, kus ma võin ennast täielikult ära unustada, samas kristallselgel veel pehmes tuules purjetada ning iga horisondi taga ootab mind mingisugune ootamatu üllatus."

Neon Firi debüütalbum ilmus 3. detsembril digitaalselt kõikidel voogedastuskanalitel ja retro-meeleolusid austades kassetil. Kevadel 2022 jõuab see plaadipoodidesse ka vinüüli kujul.

Neon Firi koosseisu kuuluvad laulja ja sõnade autor Eeva Trei, Miina Adermann klahvidel ja taustavokaalidel, Kaarel Raud kitarril, Paul-Gunnar Loorand bassil ja Harald Soosalu trummidel.

Neon Fir esitleb albumit 9. detsembril Uues Laines.

Kuula Neon Firi debüütalbumit: