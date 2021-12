Jääkarud Frida ja Rasputin leinavad vastsündinud poega

"Eks ta nutab. Otsib ja nutab. Käib ja vaatab. Ega tal päris head söögiisu veel ei ole. Midagi näksib küll, aga eks tal on kurb," kirjeldas Tallinna loomaaia loomakasvatusnõunik Anne Saluneem "Ringvaatele".

Tiinus oli Fridal normaalne. Samas on varasemast Fridal kogemus, et üks poegadest külmus õues ära. Saluneem tõdes, et pabistamist oli seetõttu palju ka selle tiinusega ja nad lootsid lõpuni, et kõik läheb hästi.

Täpselt ei ole teada, mis pojaga sel korral valesti läks. "Ei tea, kas juhtus midagi sünnitamisel, aga tal oli kõhuõõs verd täis. Tal oli ka väike maksarebend ja nabaväät oli täitsa ära, nii et selle koha peal oli auk."

Lahkamine hiljem näitas, et poeg süüa ei olnud üldse saanud. "Magu oli tühi. Aga ise muidu täies jõus -- 550 grammi, nii nagu need karupojad on. Pisikene, peenikene udukarv peal. Kurb."