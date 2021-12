Martin Parmas: saan vabalt öelda, et olen väga hea treener

Eesti tantsupaar Robert Veide ja Amanda Rebeca Padar teenisid noorte Ladina-Ameerika tantsude MM-võistlustelt pronksmedali. Tantsupaari treener Martin Parmas tõdes, et tal on hea järelkasv ja ta saab vabalt öelda, et ta on ka väga hea treener.

Rääkides sellest, miks Veidel ja Padaril nii hästi läheb, märkis Parmas, et nad on palju võistelnud ja palju maailmakarikaetappidel osalenud.

"Teine asi on see, et ma olen ka väga hea treener," tunnistas ta. "Ma saan seda vabalt öelda, sest mul on ka väga hea järelkasv."

Kui Veide ja Padar on maailma edetabelis teisel kohal, siis samal ajal on Parmasel samaväärselt edukaid õpilasi ka juunioride tasemel. "Nii et tants on minu poolt väga hästi maailmakaardile pandud."

Samas märkis ta, et kogu edu ta enda õlgadele panna ei saa.

"Tants peab tantsija sees endal olema. Isu peab endal olema." Ta märkis ka, et tema elukaaslane Gerli Padar on pärast saates "Tantsud tähtedega" osalemist nii palju tantsuga tegelenud, et sealt sai ka Amanda Rebeca tantsupisiku kätte.

"Roberti vanemad samamoodi on toetanud ja öelnud, et täielikult usaldavad," märkis Parmas. "Nii et kõik pingutavad."