Koomik Daniel Veinbergs: olen tihti kogemata naljakas

Daniel Veinbergs oli 16-aastane, kui tegi oma esimese stand-up'i. See oli peaaegu kümme aastat tagasi. Suvel sai koomikul 1000 esinemist täis, mis noore inimese kohta tema sõnul päris palju. Veinbergs tõdes, et nende pea kümne aasta jooksul on ta vaid kaks viimast aastat päriselt comedy't teinud. "Esimesed seitse aastat oli mündivise - iga kord, kui lavale läksin, läks kas hästi või väga halvasti," ütles mees ja lisas, et on viimastel aastatel saanud hea laine peale.

Veinbergsi kolleegid ja sõbrad alustasid stand-up'iga oluliselt vanemana. "Nad olid elus juba läbinud mingid etapid, mis tegid neid eos enesekindlamateks. Mina hakkasin stand-up'i tegema enne, kui olin olnud suhtes, gümnaasiumi lõpetanud ja esimesi rõõme ning valusid kogenud," ütles Veinbergs ja lisas, et on tihti mõelnud, et alustas stand-up'iga liiga noorelt. "See ei ole nagu riistvõimlemine, mida hakkad lapsena tegema ja lõpuks oled ülihea. Stand-up'is loevad ainult sinu silmaring ja perspektiiv."

Nüüd, 25-aastasena, tunneb Veinbergs, et on läbinud elu ilud ja valud ning tekkinud on omamoodi eluterve suhtumine. "Mind heas mõttes ei huvita enam, mida publik minust arvab. Loomulikult ma samas hoolin publikust tohutult, aga see laseb mul teha asja paremini," rääkis ta. "Ma olen imelik, väga veider tüüp. Kohati on minu isiksust raskem rahvale maha müüa kui tselluloosivabrikut. Olen tihti kogemata naljakas."

Stand-up on Veinbergsi sõnul praegu väga heas seisus. "Kümme aastat tagasi hakkas Comedy Estonia seda südamega tegema ja kui teha asja kirega, kipub ka raha tulema," rääkis ta.

Ka on kaasa aidanud ilma piletiteta show'de ehk open mic'ide tegemine, kus mõni proovib stand-up'i suisa esimest korda, juba vanemad koomikud saavad aga oma uut materjali katsetada. "Natuke piinlik oleks raha küsida, kui sa ei tea ise ka veel, kas see on naljakas," rääkis Veinbergs. Sellised piletita show'd on koomiku sõnul stand-up'i sünniks, teatrilavadel kostub aga selle luigelaul. "Seal tehakse viimast korda läbilihvitud nalju ja kui teatrituur saab läbi, lähevad reeglina kõik need naljad prügikasti ning aeg on uut materjali kirjutada," ütles mees. Läbi selle koomikud Veinbergsi sõnul arenevadki, sest peavad pidevalt tuuride jaoks värsket materjali looma.

Comedy Estonia on hetkel oma üle-eestilisel sügistuuril, mis kestab 20. detsembrini. 30. detsembril tehakse Vene kultuurikeskuses Veinbergsi ja teiste koomikute üle kavalaid nalju üritusel "The Roast of Daniel Veinbergs".