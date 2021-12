Dokumentaalsari "Salme viikingid" toob teleekraanile ajalugu muutnud leiu

"Leiti väga palju asju, mille kohta saab öelda, et need on esimesed omataolised. Õpikutes on viikingiaja algus märgitud aastal 793, aga leid Salmelt dateeriti mõnikümmend aastat ettepoole, aastasse 750," rääkis dokumentaalsarja stsenarist Sigrid Salutee. See on esimene viikingiaja leid, mis Eestis välja tuli.

Sarja režissööri Liis Lindmaa sõnul on neljaosalise sarja formaat peamiselt dokumentaalne. Leidudest räägivad nii teadlased kui ka asjatundjad ajaloolased. "Samal ajal otsustasime, et võiks lavastuslike stseenidega, mis sündinud teadlaste juttude põhjal, vürtsi juurde lisada."

Salutee sõnul kerkib mitmeid küsimusi nende rohkem kui 40 inimese kohta, kelle säilmed Salmelt leiti. "Kes nad on, kust nad pärit on, kes nad sinna matsid ja kes nad tapsid. Mis kõik juhtus seal 1300 aastat tagasi. Lavastuslikus osas üritasime nendest teadlaste pakutud versioonidest kokku panna võimaliku ajajoone," rääkis stsenarist.

Suurimaks väljakutseks osutus sarja filmimisel Lindmaa sõnul ilm. "Enamik stseenidest tuli filmida õues, aga just neil päevadel oli Saaremaal väga vihmane ja enne võtteid anti tormihoiatus," meenutas Lindmaa. Tormisele merele aga laevasõite filmima minna ei saanud, samas ei saanud ka võtteid edasi lükata, sest 70 inimest oli juba kohale tulnud. "Kui oli vähegi vaiksem hetk, siis läksime merele. Meeskond, näitlejad ja taustanäitlejad olid uskumatud, lõpuks kõigil silmad särasid," rääkis Lindmaa.

Salmelt leiti kaks viikingiaegset laevamatust, esimene 2008. ja teine 2010. aastal. Enne Salme leidu oli suurim leitud laevamatus nelja inimesega. Salme leid on sellest kümme korda suurem.

Sarjas "Salme viikingid" mängivad Mihkel Kuusk, Risto Vaidla, Tanel Ting, Ott Aardam, Anti Kobin, Liina Tennosaar, Lena Barbara Luhse, Johannes Sepping jt.

Sarja režissöör on Liis Lindmaa, stsenarist Sigrid Salutee, operaatorid Meelis Mikker ja Simmo Saska, kunstnik Ketlin Kasar, kostüümikunstnik Helen Moppel, grimmikunstnik Kerli Soans, produtsent Anatoli Tafitšuk.

"Salme viikingite" esimene osa jõuab ETV2 eetrisse teisipäeval, 7. detsembril kell 21.30.