Koit Toome: filmimuusika kirjutamine tõi tavarutiinist välja

3. detsembril jõuab kinodesse Eesti komöödiafilm "Jahihooaeg", mille muusika kirjutas Koit Toome. Teadaolevalt on see esimene Eesti film, kus kõlab ainult ühe artisti muusika.

"Filmiprojekt tuli väga õigel ajal," sõnas Koit Toome, kes koroonast tingitud ürituste ärajäämise tõttu peagi juba poolteist aastat kodus olnud, "Vikerhommikus". "Tänu sellele projektile sain endale neli uut laulu, mida peagi ka kuulata saab. Kuna hoog on sees, siis teeme jõulutuuri kontserdid ära ja siis saab kevadeks juba uue plaadi," rääkis Toome.

Muusik tõdes, et tavaolukorras poleks tal ilmselt olnud võimalust kuude viisi filmimuusikat teha, katsetada ja proovida. "Olen mõelnud sellele aastaid, kuna ma olen tohutu filmi- ja filmimuusika fänn. Mõtlesin, et kui selline võimalus avaneb, siis tahan proovida," ütles Toome, kes enda sõnul ei osanud arvatagi, kui mahukaks töö kujuneb. "Sain oma algaja filmimuusika kirjutaja vead ära tehtud. Oli öid, kus tegin mingit suurt pisarakiskujat, rebestasin tšellopartiid hommiku kella kaheksani sisse ja järgmine päev öeldi: "Koit, me teeme komöödiat, meil pole seda kuhugi panna"," naeris mees.

"Jahihooaeg" on teadaolevalt esimene Eesti film, kus kõlab ainult ühe artisti muusika. "Mul olid endal ka natuke närvid läbi, et kas ei lähe liiga minu soolokontserdiks," tunnistas Toome.

Filmimuusika jaoks tegi Toome esimest korda koostööd Vaiko Eplikuga. Ta ütles, et nad on mõlemad nii žanriliselt kui ka inimestena täiesti erinevad. "See oli väga lahe ja ootamatu! Tänu sellele, et me nii erinevad oleme, oli ka koostöö äge. Me mõjutasime üksteist päris palju," rääkis muusik.

Toome on muusika sees olnud ja sellega tegelenud juba 27 aastat. Ta loodab, et suudab ka kümne aasta pärast uut muusikat teha. "Tahaks, et säiliks nälg ja võbin muusika ja selle tegemise vastu ning et see ei muutuks vastumeelseks tööks. Kardan kõige rohkem mandumist või paigalseisu," ütles Toome.

Mees ei välista ka edaspidi filmidele muusika kirjutamist. "Kui kunagi veel pakutakse, siis sellised asjad on alati huvitavad, sest toovad tavarutiinist välja," sõnas Toome.