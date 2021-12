Rokkbänd Uriah Heep annab Eestis kontserdi

Maailmale sellised rokihümnid nagu "Lady in Black", "Gypsy" ja "Easy Living" andnud bänd on 50 tegutsemisaasta jooksul loonud 24 stuudioalbumit, müünud 45 miljonit plaati ning astunud lavalaudadele üle 4000 korra.

Uriah Heep on üks vanimaid bände, mis siiani aktiivselt mööda maailma ringi tuuritab. Ansambli liidri Mick Boxi sõnul on bänd suutnud murda põlvkondadevahelisi barjääre, sest näeb enda kontsertidel ka palju noori.

Eestis lubab rokkbänd anda kolmetunnise kontserdi. Esitlusele tuleb Uriah Heepi viie aastakümne paremik.

Uriah Heep loodi 1969. aastal Londonis ning bänd oli neil aastatel rokkmuusika lätete juures koos Led Zeppelini, Black Sabbathi ja Deep Purple'iga.

Bänd on oma karjääri jooksul hoidnud omanäolist ja stiilipuhast joont. Uriah Heepi debüütalbum "...Very 'Eavy ... Very 'Umble" ilmus 1970. aastal. Viimane plaat nägi ilmavalgust 2018. aastal. Oma hiljutistes avaldustes on bänd öelnud, et peagi on oodata ka 25. stuudioalbumit.

Tallinna kontserdi piletid tulevad eelmüüki 3. detsembrist Piletilevis.

Viimati esines Uriah Heep Eestis 2018. aastal.