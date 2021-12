Eesti Laulu poolfinalist Jyrise: poleks kunagi uskunud, et nii kaugele jõuan

Eesti Laulu poolfinalist Jyrise vaatas veerandfinaali ja oma esinemist kodus telekast. Edasisaamise puhul tegi ta muidugi lahti ka šampuse. "Ma poleks kunagi uskunud, et saan nii kaugele edasi. Uskumatu tunne oli, ma olen väga õnnelik," sõnas Jyrise.

Soomes on Jyrise juba tuntud artist, kes esinenud festivalidel ja suurtel lavadel. Eelmise aasta kevadel tundis ta aga, et soovib teha midagi uut ja erinevat ning hakkas kirjutama eestikeelset muusikat. "Mõtlesin, et kas üldse oskan eesti keeles muusikat teha. Üks päev niisama proovisin ja kirjutamise protsess oli palju kiirem kui soomekeelsete lugude puhul," tõdes Jyrise. Kui ta esimese loo valmis sai, saatis demo sõpradele ning sealt tuli vaid positiivset vastukaja. "Sõbrad ütlesid, et see teema, mida ma eesti keeles teen, on palju ägedam."

Nii hakkaski artist aina enam eesti keeles muusikat kirjutama ja vähem kui kuu ajaga valmis kuus-seitse lugu. 2021. aasta jaanuaris avaldas Jyrise ka laiemale publikule oma esimese eestikeelse loo ja mida aeg edasi, seda rohkem lugusid tuli. "Lõpptulemus on see, et oleme nüüd siin!" sõnas Jyrise.

Sel suvel sai Jyrise võimaluse esineda ka Eesti hiphopi festivalil, mida ta peab suureks saavutuseks. "See oli mu üks unistus, kui hakkasin tegema eesti keeles laule. Muidugi tahan sinna uuesti minna, aga nii, et inimesed oskaksid mingit lugu juba kaasa laulda," rääkis mees. Ka esinemist Saku Suurhalli laval ootab Jyrise kannatamatult. "Ei tea, kas on üldse tulemas suuremat lava, kus ma esineda saaks. See on päris suur asi mulle," tõdes ta.

Artisti suurim eeskuju on Eminem. "Kui noor olin, siis alati kuulasin tema muusikat. Olen selline tüüp, et kuulan igat muusikastiili, aga vahel ma isegi ei taha kuulata sellist muusikat, mida ise teen, sest muidu hakkan äkki kogemata sarnaseid asju tegema," ütles Jyrise.

Jyrise Eesti Laulu võistluslugu kannab nime "Plaksuta".