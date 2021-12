Spotify tegi muusika-aastast kokkuvõtte ja avaldas menukamad artistid

Spotify teeb muusika-aastast statistikat nii oma 381 miljonile kasutajale personaalselt kui ka üleüldiselt.

Tänavused enim kuulatud artistid Spotify keskkonnas on Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake ja Justin Bieber.

Menukamateks albumiteks osutusid Olivia Rodrigo "Sour", Dua Lipa "Future Nostalgia", Justin Bieberi "Justice", Ed Sheerani "=" ja Doja Cati "Planet Her".

2021. aasta populaarsemateks lauludeks kujunesid Olivia Rodrigo "drivers license", Lil Nas X'i "Montero (Call Me By Your Name)", Kid Laroi ja Justin Bieberi "Stay", Olivia Rodrigo "good 4 u" ja Dua Lipa ning Dababy "Levitatin".

Rohkem kui 20 aastat tagasi avaldatud lugudest olid sel aastal enim kuulatud Fleetwood Maci "Dreams", Queeni "Bohemian Rhapsody", Coldplay "Yellow", Nirvana "Smells Like Teen Spirit" ja The Police'i "Every Breath You Take".

Kummalise statistikana avaldas Spotify veel, et 2021. aastal striimiti enam kui 42 miljonit korda vaktsiiniteemalisi muusikaliste, kuhu kuulusid näiteks lood "Hit Me With Your Best Shot" (Pat Benatar) ja "The Cure" (Lady Gaga).