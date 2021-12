Aasta kodu 2021 perenaine: kodu peab olema soe ja hubane

Neli aastat tagasi said Älis ja Valter Heinleht Rämmi talu omanikeks. Valteri ja Älise sõnul toimus see üleöö, kui Valteri isa siitilmast lahkus. Lisaks majale said Älis ja Valter kaasa ka 17 veist, 70 kana, jänese ning mesitarud. Loomadega elas pererahvas koos ligikaudu aasta.

Esialgu polnud majapidamises vett ning pererahva mõtteks jäi, et talumajast võiks saada neile hoopis suvila. "Saime juba põhimõtteliselt esimese kuuga aru, et sellest tuleb ikka meie kodu," rääkis perenaine Älis.

Selleks, et Rämmi talust saaks pererahva kodu, on Valter ja Älis näinud palju vaeva. Nii on Valter palgatöö kõrvalt kõik õhtud ehitanud. Tööst pole kõrvale jäänud ka Älis, kes tegeleb mööbli restaureerimisega. Aidanud on ka sõbrad, kuid suurem osa on siiski pererahva enda kätetöö.

"Ideed on sündinud väga palju just sellest, et meil on väga tugev eelarve alati olnud. Väga minimaalne ja pisike," rääkis Älis ja lisas, et kui on vaja telekalauda, ei tõtta ta esmajoones poodi, vaid hoopis küüni. Koju on pererahvas uuena ostnud ainult diivani ja köögimööbli.

Kodu peab pererahva sõnul olema hubane ja soe. Kuigi eelarve on pererahval pisike ning pangalaenu nad võtta ei ole soovinud, tõdesid Älis ja Valter, et enda stiilis ja unistustes nad siiski allahindlust ei tee.

"Mind rahustavad tumedad toonid," rääkis perenaine Älis ning seda on märgata ka kodu interjööris. Kodus on esindatud väga palju ka talu eelmist mööblit. Näiteks on lapsed võtnud hambapesuks kasutusele pingi, mida vanasti kasutas talurahvas puude lõhkumiseks.

Aasta kodu 2021 tiitlit ei osanud pererahvas oodata, kuid on tunnustuse üle siiski ülimalt rõõmsad. Nende sõnul ei ole veel maja täielikult valmis, mistõttu arvasid, et tänavune tiitel rändab hoopis teise koju. "Ma arvasin, et kindlasti seal osaleb selliseid kodusid, kus kõik on peensusteni," rääkis Älis Heinleht.

Praegu on pererahva sõnul nende kodus veel palju teha. Oma järge ootavad esimese korruse vannituba ja kõrvalhooned.

Aasta kodu žürii hinnangul on kaunite elamute tase aastatega tõusnud. Viimastel aegadel on populaarseks muutunud ka vanade ehitiste restaureerimine. Samuti on žürii sõnul näha kodudes rohkem kunstiteoseid.

Aasta aed: perekond Krass

Põhjamaine kodu: Ulla ja Peeter Parelo

Parim valguslahendus: Anneli Sits ja Vahur Rajaver

Rahvuslik kodu: Kristjan Bachman ja Mari-Liis Puust-Bachman

Parim vannituba: Joanna Veeremaa

Aasta kodu: Rämmi talu

