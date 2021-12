Saatejuht Grete Lõbu teatas lapseootusest

"Armastus on nii suur ja laps on väga oodatud," ütles Grete Lõbu ja lisas, et loodetavasti kulgeb rasedus kenasti.

"Ma olen palunud kõiki, kellega ma olen vestelnud, et ärge siis kellelegi öelge, aga see vastab tõele," kinnitas Lõbu lapseootust.

Lisaks kasvavad Grete Lõbu peres 17- ja 13-aastased lapsed. "Selle otsuse, kui valmis ja mismoodi see elu hakkab olema, selle mõtlesime oluliselt enne, kui otsus sai vastu võetud," ütles Lõbu ja lisas, et praegu mõtleb ta peamiselt sellele, et kõik oleksid terved.