Tallinna giidide ühingu esinaine: keskmine linlane ei tea Tallinna ajalugu

Koroonapandeemia mõjutas oluliselt turismi ja sellega seoses on vähenenud ka giidide arv. "Eelmise aasta hooaeg jäi meil sisuliselt täiesti vahele," ütles Tallinna giidide ühingu esinaine Aliis Hazlehurst Palo, kuid lisas, et 2021. aasta suvel hakkas turism tasapisi edenema.

Pikk paus giidide töös ei avaldanud mõju ainult rahakotile, vaid ka oskustele. "Professionaalide professionaalsus kipub nii-öelda ära kaduma," ütles Tallinna giidide ühingu esinaine ja lisas, et kuigi koolitusi giididele tehakse, suunduvad paljud neist siiski teistele ametikohtadele.

Juba teist aastat järjest on Tallinna giidid orienteerunud peamiselt siseturismile. Nii korraldab Tallinna linn juba teist aastat järjest jõulukampaaniat ning tänavune kampaania on juba alguse saanud.

Aliis Hazlehurst Palo sõnul ei tea keskmine linlane väga palju Tallinna vanalinna ajalugu. Giidide ühingu esinaise sõnade kohaselt hakkasid kohalikud vanalinnaga rohkem tutvust tegema eelmisel aastal. Varem on siinseid inimesi hirmutanud turistide rohkus ning toidukohtade kallis hinnakiri. "Nüüd ongi see aeg, ja võib-olla ka viimane aeg, kohalikel see vanalinn endale tagasi võita," ütles Hazlehurst Palo.

Hazlehurst Palo sõnade kohaselt on kohalikel inimestel tekkinud arusaam, et kui nad on linnas sündinud ja üles kasvanud, mõistavad nad kohe ka linna ajalugu. See ei pruugi aga esinaise arvates alati kokku käia. "Keskmine inimene ei satu vanalinna ja meie eesmärgiks on kõiki püüda sinna meelitada."

Kõige parem viis vanalinna tundmiseks on Aliis Hazlehurst Palo arvates siiski giidituur. "Giidilt võib teine kord kuulda sellist informatsiooni, mida võib-olla ajakirjandusest või raamatutest ei loe," rääkis Hazlehurst Palo. Muidugi võib vanalinna avastada ka üksinda. Igal nädalavahetusel kell 14 ootavad giidid inimesi Tallinna vanalinna tuurile.

Tallinna vanalinn pakub turistidele tõelist elamust ning selle võluga peaksid Hazlehurst Palo sõnul tutvuma ka kohalikud.