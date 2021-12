Tallinna loomaaia jääkarude pikisilmi oodatud poeg suri

Kuigi vastsündinu üritas ema nisa leida ja Friida korduvalt imetada, ei olnud tema söömist ema kaisus näha ega kuulda, mida kinnitas lahangul ka poja tühjaks jäänud magu. Lahangul tuvastati poja surma põhjuseks sünnitrauma, mis oli tingitud tema nabaväädi või maksa rebenemisest tekkinud verejooksust kõhukoopasse.

Tallinna loomaaed avaldab kaastunnet talitajatele, kes on Friidale tema tiinuse ajal kaasa elanud ja teda ette valmistanud ning tunnevad kaotusest tohutut kurbust. Nende tähelepanu on praegu Friida tervisel ja heaolul, kes viibib lumises väliaedikus, et tal oleks tegevust kurbade mõtete hajutamisel.

Loodetavasti taastub Friida poegimisjärgsest stressist ning järgmisel kevadel tekib innaaeg, mil ta saab Rasputiniga taas kokku.