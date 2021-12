An-Marlen avaldas loo "Lõpuks muutub" telgitaguste video

Telgitaguste video autor on kunstnik 4Senti. Hoolimata sellest, et lugu veerandfinaalist edasi ei pääsenud, jõudis see Spotifys kodumaise muusika edetabelis kõrgele kohale.

"Olen tänulik kogemuse ja võimaluse eest enda muusikat nii suurele hulgale publikule tutvustada ning ei jõua ära oodata, et järgmist lugu jagada saaksin," rääkis An-Marlen. Artisti sõnul on loodetavasti juba detsembris oodata värsket muusikapala.

An-Marleni Eesti Laulul osalenud lugu valmis koostöös produtsentide Sander Sadama ja Alvar Antsoniga.