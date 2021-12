Urmas Laansoo: botaanikaaias on iga päev midagi uut avastada

Tallinna kargest talveilmast jõuab botaanikaaia kahekordsest uksest sisse astudes nagu naksti troopikasse. Seal on soe, silmadele avaneb kirev pilt ja lõhnad on hoopis teistsugused, kui oleme harjunud.

Botaanik Urmas Laansoo sõnul on osa botaanikaaia taimi vanemad kui koht ise. "Botaanikaaed on rajatud kloostrimetsa, pühadele Pirita kloostri maadele ja paljud kohalikud puud ongi vanemad kui koht ise. Aga inimene on selle pika aja jooksul siia kogu maailmast kogunud 8500 eri liiki ja sorti taimi," rääkis Laansoo "Vikerhommikus".

Ka Laansoo elust on suur osa botaanikaaias möödunud. 43 aastat siin töötanud mees käib oma sõnutsi kodus vaid magamas. "Taimed vajavad hoolt ja inimesed, kes siin töötavad, on oma elu pühendanud eksootiliste taimede eest hoolitsemisele," ütles Laansoo. Botaanikaaia üle 40-hektarilisel territooriumil kasvab ka looduslikke taimi, suisa üle 600 liigi, aga päris ilma inimese hooleta need toime ei tule. "Näeme vaeva paljude taimede elushoidmisega, nende õitsema saamise või viljumisega."

Sünnipäevakingituse tegi botaanikaaed endale ise, sest sel aastal sai valmis uhke palmimaja. Majas on nüüd uus valgustus, sooja hoidvad aknad ning Laansoo sõnul ei puhu enam tuul läbi ega saja lumi sisse. "Taimedel on siin kindlasti paremad tingimused kui varem. Indiast, Bangladeshist, Malaisiast või Brasiiliast pärit taimi lumehanges ei kasvata," tõdes botaanik. Ka elavad palmimajas linnud – meie oma musträstad ja tihased.

Mangroovi-vandepalm õitseb botaanikaaias ja kogu Eestis esimest korda. Seda taime pole botaanikaaias varem olnud, sest sobilikud tingimused puudusid. "Väga eksootilised on põhjamaalaste jaoks ka novembris õitsevad avamaa taimed. Inimesed arvavad, et lume sees midagi ei õitse, aga see ei vasta tõele. Kümmekond liiki õitseb ka novembris, isegi detsembris on õitsejaid," sõnas Laansoo. Üks ebatavalisemaid taimi, mis detsembris õitseb, on nõiapuu.

Paljude troopikataimede jaoks on praegu hoopis südasuvi. Austraalias, Uus-Meremaal ja Lõuna-Aafrikas on detsember kõige kuumem ja õierohkem aeg ning paljud sealt pärit taimed õitsevad ka botaanikaaias aasta läbi. "Meil on üks Indiast pärit taim – india kellalill –, mis õitseb 365 päeva aastas ja 24 tundi ööpäevas. Ükskõik, mis ajal siia tulla, tema ikka õitseb," ütles Laansoo.

Mehe sõnul on botaanikaaias avastamist kogu aeg. "Mõned inimesed küsivad, kuidas me siin nii kaua vastu oleme pidanud, aga meil ei ole ühtegi korduvat päeva. Iga päev on midagi uut avastada ja seda jätkub elu lõpuni."