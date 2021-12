5Miinust tuli välja koomiksiraamatu ja minialbumiga

92-leheküljelise koomiksi sisu on kirjutatud täielikult bändi enda poolt. Igal bändiliikmel on koomiksis oma peatükk, mis illustreeritud erinevate kunstnike poolt just neile omases unikaalses stiilis. Visuaalseteks autoriteks on lisaks bändipoistele ka Sander Tulk, Kärt Koosapoeg, Ats Nukki, Katarina Skott, Veiko Tammjärv ning toimetaja Laura Salumets-Tutt.

Minialbumil kõlavad lisaks varem avaldatud loole "Koptereid" ka neli täiesti uut lugu, mis näitavad bändi uuest rokilikumast küljest. Albumi produtsent on Kim Wennerström (Jüri Pootsmann "Torm", Elina Born & Jüri Pootsmann "Jagatud saladus", Uudo Sepa debüütalbum ja tulevase superstaari võidusingel). Lisaks teevad kaasa kodumaised tipud Sten Sheripov ja Gevin Niglas ning Soome produtsent Leo Jupiter.

Kõik EP lood said omale ka koomiksi stiilis videod.