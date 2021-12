Ilmus Ott Leplandi uus lugu "Jõulud rõõmsaks"

Ott Lepland andis välja uue loo "Jõulud rõõmsaks", mis on tema ja Karl-Ander Reismanni kolmas ühine lugu ning lisa on veel tulemas.

"Karliga on meil koostöö alati väga hästi sujunud. Stuudios on alati hea õhkkond, oleme muusikaliselt samal lainepikkusel ning lood on valminud heas tempos," rääkis Lepland.

Karl-Ander Reismann märkis, et idee teha jõululugu tuli tal juba eelmise aasta jõuludel kui avastas, et Eestis on puudu üks korralik eestikeelne jõuluhitt.

"Alustasin looga 25. detsembril, olles jõudnud just vanavanemate juurest pühade tähistamiselt. Pühademeeleolus salvestasin esialgse loo idee paari päevaga valmis. Pakkusin lugu Otile ja koos kirjutasime pala lõpuni," meenutas ta.

"Lõpptulemus tuli nii jõululik kui üks lugu olla saab. Jätsime valminu aastaks ootele ning täna ongi see pidulik hetk, kui saame jõululugu kõigiga jagada."

Loole filmitud muusikavideo valmis koostöös Tallinna ülikooli Balti filmi- ja meediakooli noorte kineastide Pilleriin Raudami ja Taaniel Raukasega.

"Olime Taanieliga omavahel arutanud, et tahaks muusikavideot teha, aeg tundus küps ja meie hakkamist täis. Kui avanes võimalus Ott Leplandi loole visuaal luua, haarasime sellest kohe kinni. Eesmärk oli luua helge video, mis tekitaks hinge sooja jõulutunde ka siis, kui pühadeaeg veel kauge tundub," rääkis Raudam.

"Oleme väga tänulikud Danel Pandrele ja Ott Leplandile, kes meile selle ülesande usaldasid ning oma tuge ja mõtteid pakkusid. Väga armas koostöö oli meil ka perekond McCarthyga. Nende rõõm ja vaba kulgemine kaamera ees pani meie visiooni õnnestuma. Lõpptulemus on nagu väike jõuluime -- teeb silmale, kõrvale ja hingele pai."

Lepland ütles, et on tulemusega väga rahul ja loodab, et ka Eesti inimesed võtavad pühadeteemalise loo kenasti vastu. "Seda enam, et eestikeelset jõuluteemalist originaalmuusikat tehakse viimastel aastatel pigem harva."