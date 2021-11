Jõulupuu ostmise kõrval levib üha enam kuuse tellimine koju või kontorisse

Jõulukuuse kojutoomise aeg on käes ning lisaks jõulupuu ostmisele levib aina rohkem ka kuuse või nulu tellimine koju ja kontorisse. Uhked võivad olla need, kellel on oma kuusepuu, mis on ilus loomulikult ka ehtimata kujul. Ja riigimetsast toovad inimesed igal aastal umbes 10 000 kuuske.

Kaire Jakobson veab jõulupuid. Tellijad saavad kas kuuse või nulu. Viimased on pärit Taanist. Teisipäeval oli tarvis kohale toimetada 30 jõulupuud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jõulupuude kojuveoettevõtte peakorter asub Leedus. Toimetatakse pooles tosinas riigis.

"Ma tahtsin tööd, kus ma ei peaks vastutama ja kus oleks füüsilist koormust," ütles kuusekuller.

Kaire pidi oma siidripoe sulgema ja läks palgatööle Rimist lemmikloomapoeni. Praegu veab jõulupuid.

Kui jõuluhooaeg läbi, tuleb puude kogumise ring. Need, mis potis, istutatakse maha, muud utiliseeritakse.

Tallinna Pärnu maantee 490 on perel hoovis oma kuusk. Puu võib olla mitukümmend aastat vana ja igal talvel lülitatakse terve linnaosa rõõmuks tuled põlema. Kuuske mäletas vanaisa ja seal ollakse uhke, et see on kõrgem kui Raekoja platsi omad. Tallinna linnale jõulupuuks müümise plaani perel pole.

"See kuusk on siin olnud nii kaua, kui me siin elanud oleme ja ma arvan, et meil ei ole seda ideed tulemas. See on ikka selline Nõmme ühine asi ja inimesed teavad selle järgi meie hoovi," rääkis Kaurit.

Paljud, kes varem igal aastal metsast ise jõulupuu toonudd, on hakanud ümber mõtlema. Kui kaubakeskuste juures nii palju puid pühadest üle jääb, on kahju ise veel metsa raiuma minna. Ja lihtne töö see ka pole.

"Tarvis on kahte tugevat meest, kuusk on vaja maha saagida, peale laadida, liigsed oksad maha võtta. Selleks läheb terve päev," kirjeldas Erna.

Eelmisel aastal toodi riigimetsast 10 577 kuuske.