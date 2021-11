Ivo Linna tegi sõpradega plaadi: teadmine, kellega duetti laulda, sündis kergelt

"Mingit kindlat programmi polnud, kes tuleb. Pigem sündis teadmine, kellega duetti laulda ja kellel paluda lugu kirjutada, üsna kergelt. Ma olen tänulik selle materjali eest, sest need inimesed, kes muusika tegid, arvestasid alateadlikult, mis mulje minust või mu laulmisest neile on jäänud," rääkis Ivo Linna "Ringvaates".

Laulja sõnul on tal enamuste oma duetipartneritega olnud aastatepikkune klapp, ent tegelikult aeg niivõrd rolli ei mängigi. "Oleme Antti Kammistega 33 aastat koostööd teinud ja Taneliga sutsu vähem. Kui see klapp on, siis kohe. Siin pole aastatega mingit pistmist," rääkis Linna.

Uuel plaadil teevad kaasa näiteks Hendrik Sal-Saller, Riho Sibul, Lenna, Ott Lepland, Kerli Kivilaan, Antti Kammiste, Tanel Padar, Robert Linna, Karl-Erik Taukar, Birgit Varjun.

Tanel Padar, kes kirjutas plaadi jaoks loo "Tühjast tüli liiga palju", ütles et võttis lähteülesandeks teadmise, kes lugu esitama hakkab. "Ma tekitasin loo olemuse sellele vastavalt. Arvestasin väga ka muusikat, mida ise armastan ja mis Iffile meeldib ning südamelähedane on," lausus Padar.

Antti Kammiste sõnul on juba tuntud artistidel, nagu ka noortel, vaja uut muusikat, et äratada huvi. "Milleks teha kümnendat versiooni "Kikilipsust". Teine või kolmas on vist juba olemas, aitab küll," rääkis Kammiste.

Noori lauljaid kiitis Linna taevani. "Ma ei tea, kust tänapäeva noored haridust saavad - nad laulavad kõik nagu ööbikud. Tase on meeletu. Mul on võib-olla stuudios keerulisemgi olla ja noodid lähevad sinkavonka minema," ütles Linna.

Kammiste tõdes, et Linnal on noorte lauljate ees äärmiselt oluline eelis - kogemus, mismoodi häälikud või fraasid lauludes kõlavad. "See võib olla väga väike asi, mis ta ütleb, aga see muudab loos peaaegu kõike," ütles Kammiste. Linna lisas, et tänapäeva helikeel on sundinud noori mõningaid laule esitama nii, et eesti keelt hääldatakse valesti. "Rõhud on kuskil sõnade lõpus ja nii edasi. Seda on natuke valus kuulata."

"Ringvaates" tuli esitusele ka uus lugu "Tühjast tüli liiga palju".