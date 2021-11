Ada Lundveri lugu jõuab suvel teatrilavale

Ada Lundverit mängib etenduses Saara Nüganen, kes soovib näidendi jooksul rohkem uurida, milline oli Lundver siis, kui tuled kustusid ja kaamera kinni pandi. "Mis saab siis, kui keegi ei küsi temalt enam, kuidas oli Kaljo Kiisa "Keskpäevases praamis" mängida," rääkis Nüganen "Ringvaates". Selleks peab ta enda sõnul kasutama oma fantaasiat ja näitlejatööd, sest sellist materjali Lundverist palju pole.

"Minu meelest on see glämm ja väline kõige igavam osa. On oluline, et me neid inimesi ei idealiseeriks ega tõstaks pilvedest kõrgemale. Nad on täiesti tavalised ja seda peaks pigem rõhutama," rääkis Nüganen.

Eino Tambergi mängib etenduses Kalle Sepp, kellele Kaljo Kiisa 1967. aasta film "Keskpäevane praam" väga meeldib ja kes ka lapsena seda palju vaatas. "Sõitsime Saaremaa ja mandri vahelt ning seal olid sarnased praamid nagu filmis. Kui praamile sain, siis vaatasin, et ega heintega autot pole, mis võiks põlema minna," muigas Sepp.

Režissööri osatäitja Jan Uuspõld mäletab Lundverit rohkem filmist "Mis juhtus Andres Lapeteusega?", mida ta on oma sõnul vaadanud 30-50 korda. "Lundver ongi Eesti filmi suurkuju. Kui näitleja juba filmilinal selline magnet on, et naelutab inimesed ekraani ette, siis ju ta pidi ka päriselus niisugune olema. Ta ikka on, mida mängida," ütles Uuspõld.

Ada Lundveri parima sõbranna rollis astub üles Birgit Sarrap. "Ada parim sõbranna laulis ansamblis Laine. Minul tuleb kanda see üsna suur muusikaline pool," rääkis Sarrap.

Sepo Seeman kehastab aga Vello Orumetsa. "Kui see ajastu ja need inimesed üles otsida, kelle ümber lõbus elu tiirles, siis sellest saab väga toreda loo," ütles Seeman.