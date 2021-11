Merilin Mälk: viimased paar aastat on olnud mulle tohutu kasvamise aeg

Merilin Mälk astub Eesti Laulu kolmandas veerandfinaalis võistlustulle looga "Little Girl", mille autoriks Karl-Ander Reismann. See on muusikute esimene koostööprojekt. "Mul oli juba eelmisel aastal kuklas mõte, et võiks proovida mingi tugeva looga, aga ma ei jõudnudki kirjutamise ja produtsentide otsimiseni, kui Karl-Ander helistas ja pakkus mulle lugu," rääkis Merilin saates "R2 Pulss".

"Little Girl" on Merilini esimene ingliskeelne lugu pärast kolme aastat. Laulja sõnul on see popilik ballaad, kus ta saab näidata oma häält. "Lugu räägib väiksest haprast tüdrukust, kes on üksi jäetud ja otsib külmas linnas iseend ning seda, mida oma eluga teha." Sarnast emotsiooni on Merilin ka ise hiljuti tundnud. "Kuna ma olen alles 20, siis käib paratamatult ka eneseotsing. Pean tõdema, et nii see kui ka eelmine aasta on mu jaoks olnud tohutu kasvamise periood. Olen iseseisvunud, elan üksi oma korteris ja tegelen iseendaga," ütles Merilin.

Laulja avaldas, et laupäeval Eesti Laulu kolmandas veerandfinaalis vaatajate ette jõudev muusikavideo valmis umbes kuu aega tagasi. "Video on tehtud õues väga rõske tuule käes. Meil vedas, et just nendel päevadel oli veidi soojem ilm, samas oli see ikkagi suur katsumus."

Oma konkurentidest tõi Merilin välja Kea, kes küll esimesest veerandfinaalist edasi ei pääsenud, ja Kaia-Liisa Kesleri, kes pääses teisest veerandfinaalist edasi poolfinaali.

Eurovisioonil osalemisest on Merilin unistanud kaua. "Mäletan oma esimest telekogemust, kui mu käest küsiti, et kuhu ma jõuda tahan. Pisike Merilin vastas, et tahaks Eurovisioonile jõuda."