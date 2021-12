Lasteekraani jõulukalender muudab pühadeootuse muinasjutuliseks

1. detsembrist jõululaupäevani on Lasteekraani lehel avatud kaunis jõuluküla, kus igal hommikul süttib uus aken, millele vajutades saab kuulata üht lastejuttu ja vaadata animatsiooni. Nii algab iga päev eriti vahvalt ja õhtul magama minnes on rõõm oodata juba uut hommikut.



Tänavune jõulukalender koosneb ajakirja Täheke lastejuttudest, mis on lustakad, südamlikud ja õpetlikud. Jõulukalendrisse valitud lood on kirjutanud Andrus Kivirähk, Helena Koch, Liis Sein, Doris Kareva, Jaan Rannap, Reeli Reinaus, Markus Saksatamm, Juhan Voolaid, Kadri Hinrikus, Reet Bobõlski ja Kristiina Kass. Lugudes seiklevad nii inimesed, loomad kui ka erinevad esemed - avastamisrõõmu jagub igasse päeva.



Tähekeses ilmunud lastejutud on salvestatud Raadioteatris, neid esitavad näitlejad Jan Uuspõld, Märt Avandi, Hele Kõrve, Peeter Tammearu, Liivika Hanstin, Ursula Ratasepp, Argo Aadli, Andres Raag, Elar Vahter ja Ott Aardam.



Kõik kalendris ilmuvad lood on muudetud elavaks animatsioonidega, mille autorid on Mark Antonius Puhkan, Tormi Tobreluts, Stuti Bansal, Anu Kadri Uustalu, Kristi Markov, Rebeka Kruus, Maryliis Teinfeldt-Grins, Siim Raud, Piret Lindau, Cameron Kerve ja BFM-i laste filmikooli lapsed.



Lisaks jõulukalendrile saab kõiki lugusid kuulata õhtujutuna iga päev Vikerraadios ja valitud jutte näeb ka ETV2 ekraanil.