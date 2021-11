Raimo Ülavere: ei tasu uskuda, et peame olema tohutult produktiivsed

Juhtimiskoolitaja Raimo Ülavere sõnul on ületöötamise põhjuseks teadmine, et peame pidevalt olema nagu oravad rattas. Ületöötamise avastab inimene aga sageli liiga hilja.

"Probleemid saavad alguse sellest, et meil on tohutult tugev sisemine uskumus, et peame olema produktiivsed. See on efektiivsuse tagaajamine – tehakse koolitusi ja kirjutatakse raamatuid ning tambitakse inimestele pähe, et tuleb olla tohutult produktiivne," rääkis juhtimiskoolitaja Raimo Ülavere "Vikerhommikus".

Oma aja planeerimisel takerdutakse Ülavere sõnul tahtmise ja tegemise vahelisse kuristikku. "Kogu inimkond ja me kõik eraldivõetuna oleme totakalt optimistlikud. Usume, et oleme homme paremad kui täna ja suudame rohkem. Tagasi vaadates on elu ikka suur sahmimine, aga millegipärast usume, et tulevikus läheb paremaks."

Igasugustel tegevuskalendritel ja to do-listidel koolitaja mõtet ei näe. "Ma pole veel kohanud inimest, keda need süsteemid kuidagi paremaks teevad. Lühiajaliselt võivad teha, aga see on nagu luumurrule plaastri panek. Ravitakse sümptomeid," sõnas Ülavere.

Muutus toimub inimesega tavaliselt välise surve mõjul. "Enamik inimesi paneb üle punase joone, nii et pole asigi. Me avastame liiga hilja, et oleme üle töötanud," ütles mees. Kui selline hetk kätte jõuab, peaks Ülavere sõnul esimese asjana end oma tegevustest distantseerima. "Meil on naiivne usk, et istume maha ja tõmbame kalendrist mõnele tegevusele kriipsu peale ning siis on elu parem. Tegelikult seda ei juhtu," tõdes ta.

Esimene lahendus ületöötamisele peaks olema puhkuse võtmine. Ülavere sõnutsi kasvõi kolmeks päevaks. "Kolmandal päeval mõtle, kas asjal, mida sa teed, on üldse mõtet. Siis hakka neid tegevusi maha võtma."

Kõige keerulisem on nende tegevustega, mis meile päriselt meeldivad – milles oleme head ja mida muudkui edasi teeme. "Kui igatsetud aega otsima hakata, siis on see reeglina nendes tegevustes, mida meile meeldib teha. Need võivad olla aga täiesti mõttetud tegevused, mis kuhugi ei vii," sõnas Ülavere. Just meeldivad asjad võivad koolitaja sõnul meid enda sisse tõmmata.

Ülavere on enda sõnul sellest rattast välja saanud ning kontrollib oma aega ja tegemisi ise. "Tõsi, ka mina libastun ja meil kõigil on aeg-ajalt raske, aga mul hakkas kindlasti parem."