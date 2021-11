Urmo Kübar annetamistalgutest: heategevus on oluline aasta läbi

30. novembril tähistatakse rahvusvahelist annetamispäeva. Mõttekoja Praxise juht Urmo Kübar rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis annetamisest ning annetamistalgutest. Kuigi aastatega on eestlaste huvi annetamise vastu tõusnud, leiab Kübar, et arenemisruumi veel siiski on.

"Heategevus on oluline aasta läbi kõikidel päevadel," rääkis Urmo Kübar ja lisas, et kuigi heategevusega saab tegeleda ajast olenemata, võiksid inimesed rohkem leida enda igapäevaelus hetki, mil tegelevad üksteiste abistamisega.

Rahvusvaheline annetuspäev sai alguse kümme aastat tagasi Ameerika Ühendriikides. Päeva tähistatakse iga aasta teisipäeval vahetult pärast tänupühasid. Kui tänupühade nädalavahetus meelitab lisaks kodusele õhtusöögile inimesi ka poodidesse ostlema, leidsid mõningad Ameerika inimesed, et raha mõttetule kulutamisele võiks seda otstarbekamalt kasutada.

Lähenevad jõulud meelitavad ka inimesi rohkem annetama. Urmo Kübar ei oska anda sellele põhjust, kuid leiab, et ilmselt on see kujunenud inimestele tavaks ja harjumuseks. "Ei ole nii, et abivajadused enne jõule kuidagi olulisemalt suureneksid," sõnas Kübar.

Lisaks rõhutas Kübar, et kuigi inimesed siiski aitavad abivajajaid, tuleb ka mõista, et ühest annetusest tihtipeale ei piisa. "Tegelikult me teame, et see ei saa lahendatud ühe korraga, aga seda on võimalik lahendada." Lahendus peitub Kübara sõnul järjepidevas tegutsemises.

Annetamine ja teiste abistamine on Eestis tõusuteel. "Eestis annetatakse heategevuseks umbes 50 miljonit eurot," ütles Urmo Kübar ja lisas, et näiteks viis aastat tagasi oli see summa 20 miljonit vähem. Küll aga mainis Kübar, et arenemisruumi on veel palju. Näiteks kulutavad eestlased veel kordades rohkem raha maiustustele ning tubaka- ja alkoholitoodetele.

Urmo Kübara sõnul tasub heategevusest mõelda kui investeerimisest. "Need samad põhimõtted, mida me soovitame investeerimisel, kehtivadki ka heategevuse puhul ka." Leida tuleb valdkond, mida inimene peab oluliseks ning neid toetada.

Väga palju annetusi saavad ka loomad. "Loomadel on võib-olla vähem võimalusi meile pettumusi valmistada ja meid närvi ajada, mida inimesed võib-olla teevad mõne jaoks kergemini," arvas Urmo Kübar.

Kõige rohkem toetavad eestlased religiooni. Sellele järgnevad lapsed ja noored, haridus, tervis ning loomad.

Annetamisega saab algust teha www.annetamistalgud.ee keskkonnas. Sealt saab inimene leida endale kaardilt sobiva vabaühenduse, keda toetada soovib. Ka tõi Urmo Kübar välja www.armastanaidata.ee keskkonna.