Berts On Beats andis välja uue albumi "Eight"

Auhinnatud muusikaprodutsent Bert Prikenfeld andis aliase Bert On Beats'i alt välja uue albumi "Eight"

Bert Prikenfeld on aastaid kodumaal nii poppmuusika kui ka hiphop'i produtsendina kanda kinnitanud. Lisaks on muusik produtsenditööst kaugemale liikunud ja tegelenud elektroonilise muusika loomisega.

Tema aliase Bert On Beats alt ilmunud "Eight" on uus album seeriast, millele on eelnenud albumid "Ten" (2019) ja "Nine" ( 2020).

"Album "Eight" on järjekordne spektaakel minu tumedamast elektroonilisest muusikast. Albumi soundi on mulle kommenteeritud kui "mürane". Seda võiks ka võtta nii, et piisav annus tantsivat või tantsitavat müra on ehk hoopis see, mis mõtet rahustab, sest vaikus kui konstantne ühik on väga ebameeldiv. Erinevate mürade kooslus ja resonants tekitab lõputu emotsioonide rännaku, erinevate ruumide taju ning piisav ruumiline "müra" ja selle resonants on see, mis meid rahustab," ütles artist.

"Mõned lood siit albumilt on tehtud ka pisut teistsuguses keskkonnas ja emotsioonis, kui ma muidu olen harjunud. Nimelt mõnede lugude alged said salvestatud portatiivse stuudiotehnikaga nii, et mina tegin klappidega musa ning samal ajal valvasin oma vastsündinud tütre und," kommenteeris Bert Prikenfeld.

Selle aasta algul oli Bert On Beats'i album "Nine" nomineeritud Eesti muusikaauhindadel parima elektroonikaalbumi tiitlile. Eelmisel aastal tunnistati tema album "Ten" parimaks.

Lisaks on Bert Prikenfeld Eesti muusikaettevõtluse auhindadel tunnistatud parimaks muusikaprodutsendiks lausa neljal aastal järjest.

Pirkenfeldi varasemat loomingut on mänginud sellised tuntud nimed, nagu FatBoySlim, Diplo, ToddlaT, Annie Mac, Sinden ja paljud teised.

Bert Prikenfeld on 2018. aasta sügisest ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ning annab tunde helitehnoloogia suunal, õpetades noori helitehnolooge muusikaproduktsiooni erialal.

Kuula albumit albumit: