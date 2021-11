Rihannast sai Barbadose rahvuskangelane

Rihanna osales 30. novembril oma kodulinnas Bridgetownis vabariigi väljakuulutamise tseremoonial. Pidulikul üritusel andis peaminister Mia Mottley lauljannale Barbadose rahvuskangelase tiitli.

"Sära ka edaspidi nagu teemant ning too au riigile oma sõnade ja tegudega," ütles peaminister Mia Mottley Rihannale tiitlit üle andes.

BREAKING: Rihanna is conferred with the honor of National Hero of Barbados by the prime minister pic.twitter.com/I036f4O2zx