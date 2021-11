Channing Tatum teeb kaasa ka "Magic Mike'i" kolmandas filmis

Näitleja Channing Tatum kinnitas, et naaseb ekraanidele filmisarja "Magic Mike" kolmandas osas.

Channing Tatum kehastab filmisarja kolmandas filmis "Magic Mike's Last Dance" meelelahutajat. Film jälgib meesstripparite elu.

Filmis osalemist kinnitas Tatum sotsiaalmeedias. Näitleja postitas enda Twitteri kontole foto filmi järgmise osa stsenaariumist.

Näitleja kinnitas, et on elevil ning ootab põnevusega uusi seiklusi. "Pole sõnu selle kohta, kui põnevil ma olen, et osa saada "Magic Mike'i" maailmast koos Steveni, Gregi, Reidi ja HBO Maxi imeliste inimestega," ütles Tatum.

Kuigi Channing Tatum ei avaldanud filmi kohta üksikasju, võib tema postitatud fotolt mägrata, et stsenaariumi autor on Reid Carolin, kes on kirjutanud ka filmisarja kaks esimest filmi.

Viimane "Magic Mike'i" film ilmus aastal 2015.

Hetkel pole veel teada, millal film ilmavalgust näeb.