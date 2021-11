Hiiumaal naaritsapopulatsiooni taastamisest saadud teadmisi rakendatakse nüüd Hispaanias

Hispaanias lasti loodusesse naaritsad, kellest kümme on kasvatatud Tallinna loomaaias. Loomaaia direktor Tiit Maran selgitas, et nad üritavad Hispaanias Euroopa naaritsa populatsiooni taastamisega rakendada sama kogemust, mis saadi juba Hiiumaal.

"Hispaanias teevad seda küll Hispaania inimesed, me anname ainult loomi," selgitas ta "Ringvaates".

Ta selgitas, et tehistingimustes on kaks populatsiooni – loomaaedade populatsioon ja Hispaania valitsuse populatsioon, – ja nad tahtsid need kokku panna.

"Seepärast liikusid kolm emast naaritsat siit Hispaaniasse ja Hispaania loomad Eestisse," selgitas Maran.

"Neid me paljundasime, tegime kindlaks, et nad omavahel ilusti toimivad, aga ülejäänud loomad on viidud Hispaaniasse väljapoole leviala Aragoni provintsi ja lastud lahti. Nii et võiks öelda, et proovime Aragoni provintsis luua väikese mägise Hiiumaa, kus on oma naaritsakogukond."

Maran märkis, et on oluline, et ideed ja mõtted, mida Hiiumaal on rakendatud, leiavad kasutust nüüd väljaspool, Euroopa teises otsas.

Aragoni lahti lastud 22 naaritsal on saatjad kaelas ja vaadati, kus nad liiguvad ning. "Selle järgi on ka teada, et selle kohanemisperioodi jooksul vähemalt kaheksa neist jäi ellu. Osad viskasid saatja kaelast ära, nii et ilmselt see arv on suurem, mis lahtilaskmiste mõttes on väga hea tulemus."

Hiiumaal hakkasid nad loomi lahti laskma aastal 2000 ja populatsiooni said nad tööle 2016. "Millal seal need asjad nii kaugele jõuavad, seda ei oska öelda. See võib võtta väga kaua aega, aga võimalik, et läheb ka väga kiiresti, sest kogemusi on ju rohkem."

Ta loodab, et ettevõtmine õnnestub, sest see oleks oluline samm selleks, et Euroopa enda naaritsaliik jääks Euroopas püsima.