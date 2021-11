Martin Repinski hakkas taksot sõitma

"Ma olen Bolti kliendina vanasti päris palju sõitnud, ja nüüd tahtsin näha, kuidas see seest välja näeb. Samas ongi selliseid hetki mõnikord, kus ei taha istuda kodus ja tahad inimestega suhelda ja see on tõesti suurepärane võimalus," selgitas ta "Ringvaatele".

"Raha ei ole ka viimane põhjus. Ma kasutan kõike, mida teenin, investeeringuteks. Olen sellise eesmärgi endale võtnud ka."

Kuigi Repinski ei vaidle vastu, et riigikogu liikme palk on üsna kõrge, kuid tema sõnul ei ole mitte kunagi sellist olukorda, et raha on liiga palju. "Aga minu jaoks on peamine motivaator ei ole raha, kuigi see on ka loomulikult tähtis."

Sellele, kui inimesed on juhtunud tema auto peale, on ta saanud erinevaid reaktsioone.

"Mõned küsivad, et kas tõesti olete teie. Mõned on tõesti väga üllatunud. Teised võtavad rahulikult, aga räägivad hästi palju poliitikast, soovitavad midagi, mida riigikogus teha. Mingis mõttes on see ka riigikogu liikme töö inimestega suhelda ja see õnnestub sellise töö tegemisel väga hästi."

Viie päeva jooksul on Repinski teinud umbes 120 sõitu. Pikim sõit oli Viimsist Kesklinna.

Repinski tunnistas, et kõige ebameeldivamad hetked on tal olnud reede öösel kell kaks-kolm. "On olnud inimesi, kes on liiga palju alkoholi tarbinud ja on näha, et nad teevad seda pidevalt ja siis ei ole kõige meeldivam see aromaat, mis autos on. Aga midagi teha ei ole, me ei saa valida kliente."