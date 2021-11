Eesti Laulu kolmandas veerandfinaalis võistlevad võõrkeelsed lood

Sel laupäeval astuvad Eesti Laulu võistlustulle mitu Eurovisiooni kogemusega artisti, aga ka värskeid nimesid, kes võistlevad Eesti Laulul esimest korda. Saadet juhivad Eurovisiooni laval kaks korda üles astunud Laura Põldvere ja 2012. aastal Eestit esindanud Ott Lepland.

III veerandfinaali võistlejad tähestiku järjekorras

• Alabama Watchdog "Move On": autorid Ken Einberg, Taaniel Pogga, Sven Seinpere

• Anna Sahlene "Champion": autorid Anna Sahlene, Nicklas Eklund, Dagmar Oja, Kaire Vilgats

• deLULU "Music Saved My Soul": autorid Taavi Paomets, Mairo Marjamaa, Inga Tislar

• Elina Nechayeva "Remedy": autor Sven Lõhmus

• Goodreason "Three Days Ago": autor Hele-Mai Mängel

• Lauri Pihlap "Take Me Home": autor Lauri Pihlap

• Levvis "Let's Talk About": autor Aleksei Baruzdin

• Merilin Mälk "Little Girl": autor Karl-Ander Reismann

• Shira "Under Water": autorid Marika Rodionova, Kristi Raias, Johannes Laas

• STEFAN "Hope": autorid Stefan Airapetjan, Karl-Ander Reismann

Eesti Laul 2022 kolmas veerandfinaal toimub laupäeval, 4. detsembril kell 21.35 ning on vaadatav telekanalite ETV ja ETV+ vahendusel, veebikanalis Jupiter ja Eesti Laulu kodulehel. Viimane veerandfinaal jõuab vaatajate ette 11. detsembril, osalejad avalikustab "Ringvaade" 6. detsembril.

Eesti Laul 2022 poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril ning võitja selgitab välja suur finaal 12. veebruaril Saku Suurhallis.

Edasipääsu poolfinaalidesse on juba taganud kümme lugu (tähestiku järjekorras): Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab", Boamadu "Mitte kauaks", Evelin Samuel "Waterfall", Helen "Vaata minu poole", Jaagup Tuisk "Kui vaid", Jyrise "Plaksuta", Kaia-Liisa Kesler "Vaikus", Maian "Meeletu", Stig Rästa "Interstellar", Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu "Laululind".

Kõik seni veerandfinaalides esitletud lood leiab veebikanalist Jupiter.