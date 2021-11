Rändur Lemo: leidsime Eestist Alpid, killukese Indoneesiat ja Siberi tundra

ETV2 eetrisse jõuab matkasaate "Metslased" uus hooaeg. Saatejuht ja rännumees Lemo tõdes, et kui vaid mõned päevad Eesti looduses ringi jalutada, saab aimu, kui vaheldusrikas on meie loodus ja ägedad siinsed inimesed.

"Eesti on üks kuradi kihvt maa!" ütles matkasell Lemo, kes tegi suvel enda siiani pikima jalgsimatka – kõndis koos kaasteeliste ja külalistega 25 päevaga pea 680 kilomeetrit Eesti lääneosast itta. Eelmisel suvel, "Metslaste" esimesel hooajal kõndis kamp loodusearmastajaid 388 kilomeetrit mööda Eestit. "Kui kõik õnnestus hästi, jäi kripeldama, et tegelikult oleks tahtnud veel teha. See on selliste suurte asjade lõpp. Alati tunned, et jube kihvt ja äge on, aga siis tekib tunne, et kas nüüd ongi see läbi," ütles Lemo.

Seekordse matka kõige keerulisem osa oli hoida kõndimis- ja puhkamisrutiini. Trassi mõttes oli Lemo sõnul keerukaim Ida-Virumaa Aidu karjäär. "See oli selline petlik koht. Vaatasime, et hea lühike päev – kõigest 15 kilomeetrit –, aga pidime kõndima üsna järskudest mägedest üles-alla. Füüsiliselt oli see tegelikult kõige koormavam päev."

Telefoni terviserakendus näitab lisaks kõnnitud sammudele ka tõustud korruseid. Kui Eesti laugel maal kõndisid matkajad keskmiselt viis-kümme korrust, siis sel päeval 70. "Lisaks edasiliikumisele jalutasime ka 70-korruselise maja treppidest üles," muigas Lemo.

Rahulik kulgemine viib sihile

Tunnet, kas ikka jõuab lõpuni, tundis Lemo oma sõnul kogu aeg. "Sellise matka puhul tuleb võtta päev korraga. Uljalt minemisega eriti kaugele ei jõua. Iga päev tuleb mõelda, kuidas jalgu ja kere tervena hoida, kõndida rahulikus tempos ja eesmärk ära täita." Matkajatega liitunud külalised kippusid Lemo sõnul reeglina eest ära kihutama, sest nemad veetsid rännakul vaid mõne päeva. "Meie võtsime rahulikus tempos. Tasa sõuad, kaugele jõuad," ütles Lemo.

Sel aastal oli matkaliste pikim päevane distants 40 kilomeetrit. Eelmisel aastal, muuseas, tuli ette ka üks 44-kilomeetrine päevarännak. "Päris mitu oli ka 30-kilomeetriseid päevi. Mõistlik pikkus, et jõuaks näha, puhata ja taastuda, on 20 kilomeetrit päevas. Siis on mõnus – jõuad mõistlikul ajal laagrisse, saad seal taastuda ja lobajuttu ajada," sõnas rändur. Keskmiseks rännutee pikkuseks tuli sel aastal 29 kilomeetrit päevas.

Rändurid kohtusid pikal matkateel mõistagi paljude loomadega. Eriti meeldejääv oli Lemo sõnul kohtumine karuga. "Vaid üks inimene meie seas oli vabas looduses karu näinud. See oli majesteetlik ja emotsionaalne tunne," meenutas ta. Päris ootamatult karuga siiski ei kohtutud, selle jaoks käisid retkelised karuvaatlusonnis. "Karu oli omas keskkonnas ja meie sel hetkel justkui puuris. Natuke nagu tagurpidi loomaaed."

Mehe sõnul oli vahva näha, kui palju loomi metsas liigub. "Kogu 25 päeva jooksul nägi meid, ma pakun, kümme-viisteist karu ja lugematu hulk põtru. Metskitsi nägime ise. Kuna me oleme nii lärmakad ja haiseme vastikult, siis olid loomad juba ammu enne meie kohalejõudmist ära läinud," rääkis Lemo. Matkalised kohtusid veel kährikute ja metssigadega, oravatest rääkimata.

Jalgsi kogeb rohkem

Eesti erilisusest saab aimu siis, kui autost välja tulla ja mõned päevad looduses jalutada. "Eesti on oma looduse poolest nii vaheldusrikas, et siit võib leida Alpid, killuke Indoneesiat ja Siberi tundra. Autoga lihtsalt kihutad kohtadest mööda, aga jalgsi saad aru, kui vaheldusrikas on Eesti loodus ja kui ägedad siinsed inimesed," sõnas Lemo.

Emotsioon omaette olid ka viimased sammud eesmärgini. "Lõpptulemus on kogemus, et ma suudan füüsiliselt selle teekonna läbida. Kui tegin viimased sammud ja sain aru, et olen tõepoolest kõndinud Matsalust Peipsi järve äärde. Peaaegu 680 kilomeetrit. Ja mõtlesin, et tegelikult võiks paar nädalat veel panna," naeris mees.

Koos Lemo, Kaidi ja Janekiga kulgevad uuel hooajal ka president Kersti Kaljulaid, loodusfilmide meister Joosep Matjus, laulev näitleja Kristel Aaslaid, uudisteankur Wend, keemia ja geenitehnoloogia doktor Peep Pitk, metaloodusemees Romet Vaino, kaitseväe juhataja Martin Herem, eelmise aasta metslane ja laulja Elina Netšajeva, turundusguru ja kaitseliidu instruktor Ranno Pajuri, saatejuht ja kommunikatsioonispetsialist Rasmus Kagge, eelmise aasta metslane ja vabal ajal näitleja Ago Anderson, 2021 aasta naisartist Anett Kulbin ja tippkokk Peeter Pihel. Lisaks hulgaliselt inimesi, kes kohapeal matkaliste silmi avavad ja tarkust jagavad.

Üht kõige ilusamat Eesti paika Lemo välja tuua ei saa. "See on umbes sama, kui küsida muusiku käest, et mis on tema parim laul või režissööri käest tema kõige paremat filmi. Igal kohal on oma võlu," ütles Lemo. Ka on tema sõnul võlu kümnete kilomeetrite pikkustel kruusateedel, mis lähevad läbi Soomaa. "Seal pole midagi vaadata ja tundub, et kõik on juba nähtud. Aga seal tekib omaette teistsugune rutiin. Iseendaga olemise tunne. Nendel hetkedel tihtipeale kõndisime vaikuses ja igaüks mõtles omi mõtteid. Eesti ongi kõige kihvtim koht!"

"Metslaste" teise hooaja esimene osa on ETV2 eetris 4. detsembril.