Eesti Laulu kolmandat veerandfinaali juhivad Ott Lepland ja Laura Põldvere

Eesti Laul jätkab ka kolmandas veerandfinaalis uute saatejuhtidega, kelleks sel laupäeval on Ott Lepland ja Laura Põldvere.

Esmaspäevane "Ringvaade" avaldab taas järgmised võistluslood, mis tulevad esitlemisele juba sel laupäeval toimuvas kolmandas veerandfinaalis.

Stuudiosse on oodata ka uut saatejuhtide paari, kelleks on Eesti Laulu ja Eurovisiooni kogemustega Ott Lepland ja Laura Põldvere. Laura on Eurovisiooni suurel laval üles astunud lausa kahel korral, Ott Lepland ühel korral.

Eesti Laulu viimased veerandfinaalid toimuvad 4. ja 11. detsembril, igast veerandfinaalist pääseb edasi žürii ja publiku hääletamise tulemusena viis lugu.

Kõigi juba eetris olnud veerandfinalistide ja edasi pääsenud poolfinalistidega saab tutvuda Eesti Laulu kodulehel.