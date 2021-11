Vennad Eskod soovivad tulevikus teha muusikavideo Billie Eilishile

"Pigem oli päris lihtne ja äge teha selline saade, kus ongi ainult ülihead laulud. Need laulud, mis meile meeldivad," rääkisid vennad ja ütlesid, et saatesse said valitud lood, mis on neid elus kõige rohkem mõjutanud.

Kui varasemalt on saatekülalised oma nimekirja koostanud eraldi, ja kohati üksteisele üllatuseks, siis seekord proovisid Eskod läheneda teisiti. Nimelt tegid nad nimekirja küll koos, aga mõlemad said siiski välja tuua enda lemmiklood. Naljatledes mainisid Eskod, et kui nad oleks valinud lood eraldi, oleks tõenäoliselt nende valik kattunud.

Esimesena kõlas vendade valikust Nelly lugu "Hot In Herre".

Nelly esinemist on vennad ka kontserdil esireast jälginud. "See oli meie elu esimene kontsert," rääkis vend Raul ja meenutas, et artisti esinemine jättis neile kustumatu mulje.

Rometi eelistustest kõlas soovinimekirjast räppar 50 Centi lugu "Candy shop".

"Candy shop" on vendasid saatnud lapsepõlvest. "See lugu on meid valinud," rääkis Romet. Raul ja Romet Esko meenutasid, et lapsepõlves juhtusid nad vaatama loo muusikavideot, mis jättis neile kustumatu elamuse. "See oli kõige lahedam asi," ütles Romet ja lisas, et eriti toredaks tegi elamuse veel see, et muusik laulis kommipoest.

Muusikavideote vaatamine on vendade meelistegevus. Ka on nad oma panuse andnud mitme tuntud Eesti artisti muusikavideo loomisel. Tulevikus unistavad vennad aga veelgi suuremalt ning nende soov on luua muusikavideo sellistele maailmatähtedele nagu Justin Bieber, Billie Eilish või Post Malone.

"Justin on nii laheda karismaga artist," rääkis Raul ja lisas, et Bieber tundub inimene, kellega nad näeksid ennast koostööd tegemas.

Lisaks kõlas saates ka Sister Nancy lugu "Bam Bam", mille oli nimekirja lisanud vend Raul. "See vist on üks kõige kaugemaid mälestusi mingist laulust, mida ma olen üritanud laulda ise kaasa," mainis Raul Esko.

Modjo lugu "Lady (Hear Me Tonight)" tuletab vendadele meelde suvised mälestused. Vennad meenutasid, et palusid seda lugu kuulata ka enda hamstril Pringlesil. Eskod ei osanud küll öelda, kas hamster jäi vendade loovalikuga rahule, kuid arvasid, et pigem oli see loomale meeltmööda.

Ansambli The Chemical Brothersi lugu "Galvanize" seostub vendadele perereisiga Norra. Reisi jooksul keeldusid Raul ja Romet kuulamast ühtegi teist lugu peale ""Galvanize'i".

Vennad tõdesid, et ka tänini on neil nii, et kui mingi muusikapala neile niivõrd meeldib, võivad nad seda kuulata korduvalt algusest lõpuni. Küll aga mainisid vennad, et lugude sage kuulamine võib võtta ka hoopis vastupidise suuna ning muuta laulu ebameeldivaks. "Õiged lood ongi need, mida võibki 1000 korda kuulata," arvasid vennad.

Kaksikvennad on ka suured filmisarja "Kiired ja vihased" austajad ning seetõttu kõlas ka saates esimese filmi tunnusmuusika. "Kui filmil on kümme osa, siis see peab olema teinud midagi märkimisväärset," leidsid vennad.

Hetkel on vendadel käsil ka enda mängufilmi "Topelt turbo" filmimine. Hiljem plaanivad nad selle saata ka "Kiired ja vihased" näitlejale Vin Dieselile.

Lisaks filmile "Kiired ja vihased" tõid vennad Eskod välja ka tunnusmuusika videomängust "Grand Theft Auto".

"Me lihtsalt ei saanud seda siit listist välja jätta," rääkisid vennad ja tõdesid, et nad pole lugu varem raadiost kuulnud, mistõttu pidid nad selle kindlasti oma nimekirja lisama.