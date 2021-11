Suri disainer ja moebrändi Off-White looja Virgil Abloh

2009. aastal alustas Abloh praktikat Roomas asuvas moemajas Fendis. Seal kohtus ta Kanye Westiga, kellega jätkas hiljem pikaajalist koostööd, kavandades Westi albumi- ja lavakujundusi.

2013. aastal lõi Abloh brändi Off-White. Suur osa Ablohi töödest ammutasid inspiratsiooni igapäevastest objektidest ja tuttavate esemete esiletõstmisest. Abloh ütles, et ka paar sokke või T-särk saab edukalt muuta kõrgmoeks, kui kasutada intellekti.

2018. aastal sai Abloh esimese afroameeriklasena Louis Vuittoni meesterõivaste kunstiliseks juhiks.

Ta tegi koostööd veel Nike'i ja Evianiga ning lõi visuaale mitmetele artistidele. Tema loodud albumikujundused on näiteks Westside Gunni albumil "Pray for Paris", Lil Uzi Verti albumil "Luv Is Rage 2", Pop Smoke'i LP-l "Shoot for the Stars Aim for the Moon".

Ablohi peeti üheks mõjukaimaks disaineriks moetööstuses. Tal olid ülikoolikraadid inseneriteaduses ja arhitektuuris.

Järelhüüded disainerile postitasid sotsiaalmeediasse teiste seas Louis Vuitton, Drake ja Justin Timberlake.

