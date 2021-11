59-aastane Marika: kui julgeda olla mänguline, siis nooruslikkus säilib

Välimuse juures on Hansoni jaoks olulisem see, et tal oleks hea tervis ja et ta säilitaks oma vitaalsuse ning noorusliku sära, mis paistab välja ja mis tegelikult tuleb seestpoolt.

"Minu jaoks on väga olulised neli asja. Esimene on magamine. Väga tähtis on uni. Vähemalt kaheksa tundi. Teine on toitumine. See, mida ma söön. Kindlasti ka vitamiinid. D-vitamiini on meie külmas kliimas väga oluline võtta. Samuti liikumine ja see, kuidas ma stressiga toime tulen," kirjeldas Hanson.

Viimaseks on tal kasutusel sõna STOP. S tähendab "seisa", T tähendab "tunne" ja "tunneta", O tähendab "ole" ja "P" on "paus".

Tikerpuu sõnas, et talle meeldib käia ujumas ja liikuda. "Söömine ei ole mu kõige tervislikum, aga söön, mis meeldib ja tunnen rõõmu." Ta märkis, et ta ei ole kunagi tundnud, et ta peaks end seepärast halvasti tundma, et ta on vana.

Hanson märkis, et see kõik on seotud mõttetegevusega. "Kui sa ise mõtled end väiksemaks ja mõtled, et oled vana ja see ei sobi sulle, siis inglise keeles on hea ütlus – ela oma elu ja unusta ära oma vanus."

Ta tunnistas, et talle meeldib lapsemeelsus. "Mulle meeldib spontaansus. See annab energiat ja see rõõmustab. See toob midagi väga toredat." Ta usub, et igas päevas tuleb leida lapselikkust või midagi sellist, mis tooks rõõmu.

"Kui me kaotame mängimise, siis jäämegi vanemaks ja kaotame iseennast ära. Kui me julgeme mängida ja mängulised olla, siis meie nooruslikkus säilib," märkis Hanson.