Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu: see, et lugu vaatajatele meeldib, on parim asi

Eesti Laulu teisest veerandfinaalist edasi pääsenud Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu sõnasid, et see, et nende lugu vaatajatele meeldib, on kõige parem asi ja nad loodavad, et lugu meeldib vaatajatele ka edaspidi.

Tikerpuu sõnas, et nad võisid endas küll kahelda, kas nende lugu televaatajatele meeldib, aga endast andsid nad parima.

"See, et see meeldib vaatajatele, on kõige parem asi," lisas Niitoja.

"Ma loodan, et see meeldib edaspidi ka," sõnas Tikerpuu.

Loole tehtud video idee mõtlesid nad välja ühiselt. "Mõtlesime selle idee välja kogu tiimiga, kuna laul ka sellest räägib. Väga palju ei olnud vaja nuputada," rääkis Niitoja.

Niitoja ütles, et tema hetke suurim unistus on Eesti Laulu finaalis TOP-is olla. "Võiks ära võita." Tikerpuu sõnas, et võtab protsessi samm-sammult. "Finaalipääs oleks minu jaoks lagi."