Kaia-Liisa Kesler: tean, et mu elu on ka kümne aasta pärast seotud muusikaga

Eesti Laulu teisest veerandfinaalist edasi pääsenud Kaia-Liisa Kesler ütles, et teab, et tema elu ka kümne aasta pärast on seotud muusikaga.

Kesler ütles, et on terve elu tegelenud hoopis näitlemisega ja muusikaga hakkas tegelema aastal 2013.

"Muusika on alati olnud osa minust. Ma väljendan end sellega juba lapsest saadik. Aga tegelema hakkasin ma sellega aastal 2013."

Rääkides sellest, kus ta ennast kümne aasta pärast näeb, märkis ta, et teab, et on seotud muusikaga. "See ei ole kadunud 21 aasta jooksul ega kao praegu ka."