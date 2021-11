Helen: "Vaata minu poole" lööks kindlasti Eurovisioonil läbi

Eesti Laulu teisest veerandfinaalist edasi pääsenud Helen ütles, et peab uskuma, et tema lugu "Vaata minu poole" lööks läbi ka Eurovisioonil.

Selleks, et edaspidistes voorudes rahva poolehoid saada, proovib Helen esiteks lugu hästi laulda ja esitada ning visuaalid läbi mõelda. "Vaatab ka, kuidas selle trikooga jääb."

Ta lisas, et loodab ikka Eesti Laulu tänavu võita ja peab uskuma, et see lööks ka Eurovisioonil läbi. "Lööb kindlasti."

Loole valmis video Tartus. Pool sellest filmisid nad õues ja pool sellest Kammivabrikus.

"Lillade valguste põhjal sai paika pandud, mis ma seal teen. Ma olin eelnevalt otsinud näited. Ma tahtsin tantsida, see oli üks põhiasi. See on minus nii sügavalt sees, et seda ma pean saama väljendada. Sealt läks kogu idee edasi."