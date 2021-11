Andrei Zevakin ja Grete-Paia: tüütame Eesti rahvast seni, kuni lõpuks võidame

Eesti Laulu teisest veerandfinaalist edasi pääsenud Andrei Zevakin ja Grete-Paia tõdesid, et kui nad tänavu Eesti Laulu ei võida, siis tüütavad nad Eesti rahvast seni, kuni nad lõpuks võidavad.

Zevakin ütles, et kui nad ei võida Eesti Laulu, siis sellest midagi ei ole, sest osalemisotsus tuli ekspromt ja viimasel minutil. "Me ei mõtle kõike ära võtta ja võita."

Paia lisas, et kui nad ei võida, siis nad tüütavad Eesti rahvast nii kaua, kuni nad lõpuks võidavad.

"Kui see aasta ei võida, võidab järgmine aasta. Kui järgmine aasta ei võida, siis võidab ülejärgmine aasta. Tore oleks võita, aga ega midagi ei juhtu, kui ei võida," lisas Zevakin.

Zevakin tegi Paiale koostööettepaneku nädal enne Eesti Laulule lugude esitamise tähtaega. "Me kirjutasime selle loo koos Pluutoga aasta alguses ja Greete on ka Pluutoga teinud igasuguseid lugusid ja kõik on rämedad bängerid."

Paia lisas, et nad olid aeg-ajalt rääkinud, et võiks ja peaks millalgi midagi koos ka proovima.

"Saatsin ära, kohe kõik klappis ja nii lihtne oligi," lisas Zevakin.