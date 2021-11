Haapsalus süttis advendituli

Pühapäeval on esimene advent, aga Haapsalus on juba aastaid traditsioon, et advendituli läidetakse ning seda jagatakse laupäeva õhtul. Lisaks tuli Haapsalu lossiplatsil rahvale külla jõuluvanade seltskond.

Advendiküünalde süütamine esimese advendi eelse laupäeva õhtul on Haapsalus pikk traditsioon. Kui alguses tehti seda linnusehoovis, siis juba aastaid jagatakse tuld linnusemüüridest väljaspool oleval lossiplatsil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohaletulnute seas oli arvukalt neid, kes käivad seal igal aastal.

"Päris esimene kord, kui oli advendi väljakuulutamine, siis laulsin ise ansambliga lossipargis," ütles Leida.

"Kõigepealt kontsert kirikus ja nüüd ootame tuld. Rahvas tuleb kokku, kõik see on kuidagi selline pühalik meeleolu," rääkis Helju, mis temale ürituse juures enim meeldib.

Tänavu särasid lossiplatsi ümbritsevatel hoonetel erilised valgusefektid. Rahva rõõmuks ilmusid kohale ka Läänemaa jõuluvanad.

"Me tuleme teavitama rahvast sellest, et jõulutaadid on valmis juba külastama kodusid ja koole ja lasteaedu ja kõiki kohti, kuhu meid kutsutakse," rääkis Jõuluvana.

EELK piiskop Tiit Salumäe tõi Haapsalu erilisest advenditraditsioonist rääkides paralleeli jõululaupäevaga.

"Päev algab ikka õhtuga. Kesköö on kalendripäeva vahetus, aga nii on see vana traditsioon olnud ja jõululaupäeva me peame ka ju, et alustame küünaldega jõululaupäeval," selgitas Salumäe.

Tiit Salumäe soovis, et inimesed hoiaksid üksteist. "Leiame aega üksteise jaoks, õpime üksteist rohkem armastama. Advendi puhul süütame ühe küünla, siis teise, kolmanda ja neljanda. See on protsess, milles me oleme. Käime seda armastuse teed," sõnas ta.