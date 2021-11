Tartu kultuskõrts Zavood pidas viimase peo

Tartu kultuskõrtsis Zavood on laupäeval 26 tegutsemisaasta viimane pidu. Baaripidaja sõnul on nad sunnitud uksed sulgema neile pinda üüriva korporatsioon Vironia ükskõiksuse tõttu.

Zavoodis on Tartu tudengid varaseid hommikutunde veetnud juba aastast 1995. Kõrtsist on niivõrd palju legende ja mälestusi, et kui üle-eelmisel aastal baarilett välja vahetati, võttis vana leti ja paar pukki endale Tartu Ülikooli muuseum, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tartu sümbolpaigana on tal kindlasti koht ka ülikooli ajaloos," sõnas ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma.

Kui kõrtsid pandeemia ajal suleti ja paljudele rentnikele tuldi vastu, siis Vironia ei langetanud sellele vaatamata Zavoodi üüri ning tekkis 8000 euro suurune üürivõlg.

Baariomanik Mario Pizzolante sõnul on nad võlga ka tasapisi vähendanud, ent vastasseis kerkis esile nüüd, sest kehtiv üürileping lõpeb augustis.

"Kuna antud hetkel on käitutud sellisel viisil, mis annab mõista, et nad ei hinda meid partnerina, siis minul eraisikuna ei ole ratsionaalne oma isiklikku vara panna sisse selleks, et võlga maksta nüüd kohe, teadmata, kas meil koostöö jätkuks, et siis kaheksa kuu pärast avastan, et olen jälle olukorras, kus pean välja kolima," rääkis Pizzolante.

Korporatsioon Vironia juhatuse esimees keeldus kaamera ette tulemast ning ei vastanud, mis plaanid neil keldriga on. Korporatsioon edastas e-maili teel, et kuna MTÜ tegevust rahastatakse suuresti kinnisvara üüri rahast, peavad üürnikud suutma liikmeskonna soovidega ühte sammuma. Kuigi korporatsioon ei kinnita koostöö lõppu, siis Zavoodi omaniku sõnul anti talle selgelt märku, et hakaku kiiresti asju välja kolima.

Laupäeval kuni kella 23 saidki kliendid veel viimast korda Zavoodis olla.

"Ei tahaks ikka veel uskuda, et pannakse kinni. Kui see tõesti nii on, siis on väga kahju, sest kunagi ta oli mingis mõttes intelligentsi kogunemise koht," rääkis Ulvi.

"Muidugi on see märgiline, astume Zavoodist läbi, kui neil on viimane päev," rääkis Eesti Üliõpilaste Seltsi liige Kalmar Kurs.

Baaripidaja sõnul on võimalik, et Zavood tõuseb taas tuhast hoopis mõnes uues kohas. Praegusest kohast aga liigub nüüd ilmselt veelgi mälestusi ülikooli muuseumisse.