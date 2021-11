"Ringvaate" stuudiosse jõudis moodne jõulukuusk

Igal aastal on "Ringvaate" stuudiot ehtinud kõige moodsam jõulukuusk. Ka tänavuse jõulukuuse aitas ehtida Shishi omanik Taivo Piller.

"Selle aasta kuuse peale mõtlesin ma üks nädal aega," rääkis Shishi juht Taivo Piller ja lisas, et mõte muutus pidevalt.

"Ringvaate" jõulukuusel soovis Piller näidata ideid, mis pole üldjuhul Eestis tavapärased. Pilleri sõnul ehivad eestlased enda jõulukuuski klassikaliste kuulikeste ja ripatsitega. Suuremaid elemente pole Eestis kombeks kasutada.

"Sellised suuremad elemendid mõjuvad rahulikumana ja nad teevad puu kuidagi selgemaks," ütles Taivo Piller.

Selleaastane jõulukuusk on Pilleri sõnul eklektiline. Kuuske kaunistavad erisugused ehted ning üldjuhul on iga ehet ainult üks tükk. "95 protsenti ehteid on igast ehtest üks tükk."

Lisaks kuulidele ja ripatsitele ehivad "Ringvaate" kuuske ka suled. "Kuuseehe ei pea tingimata olema selline traditsiooniline ainult jõulukuul. Kuuse peale võib panna ka muid ilusaid asju," ütles Piller. Nii ehivad stuudio jõulukuuske näiteks käbid, pasunad ja linnud.

Kuuse kaunistamist nautis Taivo Piller väga. Inspiratsiooni kogub Piller ümbritsevast maailmast. "Elu ja maailm muutub siin ümber kogu aeg ja see annab sellist mõtteainet."

Taivo Piller ei piirdu kaunistamisega ainult Eestis. Nii ehib Piller ka maailmakuulsate kaubamajade aknaid. Ka see aasta pole erand. "Sellised tööd liiguvad ikka aastast aastasse," rääkis Piller ja lisas, et tänavu disainis ettevõte ehted Chanelile.