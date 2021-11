Trikikoer Gucci omanik tahab koerale selgeks õpetada 100 trikki

"Ringvaate" reporter Jüri Muttika tutvus koeraga, kes on selgeks saanud ligikaudu 50 trikki. Koeraomanik Evelina Karpova sellega ei piirdu ning tahab koerale selgeks õpetada 100 trikki.

Kääbusšpits Gucci on perenaise Evelina Karpova esimene koer. Naise sõnul soovis ta koera, kellega saaks proovida võimalikult palju erisuguseid trikke.

Perenaise koju jõudis Gucci neljakuuselt. Õige pea õppis Gucci käskluste järgi istuma. "Paari päevaga sai selgeks," rääkis Evelina Karpova.

Trikkide tegemine on Evelina Karpova sõnul eelkõige siiski omaniku soov. "Aga ka koertele see üldjuhul meeldib, kuna nad saavad tähelepanu," rääkis koeraomanik ja lisas, et trikkide tegemine arendab ka koerte vaimu.

Gucci huvi trikkide vastu oli nõnda sügav, et selle tõttu sai omanik Evelinast lausa koertetreener ja diplomeeritud trikikoolitaja.

Rumalaid koeri trikikoolitaja sõnul pole. Naise sõnade kohaselt oskavad paljud koerad lihtsamaid trikke: lamada või istuda. See näitab Evelina arvates seda, et koer on õppimisvõimeline.

"Trikkide välja mõtlemine on hästi loominguline protsess," rääkis Evelina Karpova ja lisas, et inspiratsiooni uuteks trikkideks saab ta ka koeralt endalt. "Ta näitab ise ka ette, mis trikk olla võiks." Näiteks õppis Gucci varastama laualt asju.

"Minu eesmärgiks on saada talle vähemalt 100 trikki selgeks," ütles Gucci omanik.

"Ringvaatele" tutvustas Gucci mõningaid endale selgeks õpituid trikke. Nende seas olid näiteks tagurdamine, hüpped läbi hularõnga, piilumine ja ka jooga.