Reisihuviline Noep avastas Madeiral üksinda matkamise võlu

Kuigi reisimine on Andres Kõpperile olnud alati igati meeltmööda, tõdes muusik, et lendamist ta enda lemmiktegevuseks siiski ei pea. "Ma otseselt ei karda lendamist, aga see kogemus minu jaoks on ikkagi stressirohke," ütles muusik.

Palju reisib artist seoses oma tööga. Nii näitas muusik "Ringvaatele" fotosid oma tööreisidest välismaal. Esinemised on viinud Kõpperi näiteks Prantsusmaale, Austraaliasse, Uus-Meremaale ja teistesse huvitavatesse sihtkohtadesse.

Austraalias esines Andres Kõpper aastavahetuse peol. Veel on ta oma muusikat ette kandnud ÜRO peakontoris.

Enda lemmikriigiks peab Kõpper Uus-Meremaad. "Uus-Meremaa on vist see, kus ma tundsin ennast kõige kodusemalt küll," ütles muusik. Küll aga ei meeldi muusikule suurlinnad. Nii tõi muusik välja, et London ei ole kindlasti üks tema lemmikkoht. "Mulle meeldib, et kui ma kuskile lähen, siis oleks pigem siuke koht, mis on looduses."

Hiljuti külastas artist Lissaboni ja Madeirat. "Seal mulle väga meeldis," rääkis muusik ja lisas, et avastas nendel reisidel enda jaoks üksinda matkamise.

Looduses matkamise juures paeluvad muusikut kõige enam kosed. Kuigi üksinda matkamine võib olla uus ja huvitav kogemus, peab Kõpperi sõnul arvestama asjaoluga, et see võib olla pisut ohtlik. Nii jutustas Kõpper loo sellest, kuidas üritas üksinda matkamise ajal endast pilti teha. Täpsemalt asetas muusik telefoni kaugemale kivide vahele ja seadistas selle taimerile. Pildile saamiseks pidi aga muusik kiiresti jooksma. Kahjuks kukkus Kõpper end kivide vahel õnnetult veriseks. Õnneks ei olnud see midagi eluohtlikku ning muusik sai jätkata enda matka.

Lisaks esinemistele ja uute kohtade avastamisele on Kõpper filminud välismaal ka muusikavideo. Liibanoni pealinnas Beirutis lõi Kõpper muusikavideo loole "Rooftop".

Olenemata mitmesugustest eelarvamustest, tundis Kõpper ennast Liibanonis turvaliselt. "Beirut on nii-öelda selles ohutus piirkonnas põhimõtteliselt," rääkis muusik, ent mainis, et kohalikud ei soovitanud mõningaid linnaosasid siiski külastada.