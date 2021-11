Grete Paia kirjutas Eesti Laulu loole sõnad nädal enne tähtaega

Aasta on möödunud Grete Paia sõnul kiiresti ja tegusalt.

"Ma arvan ise, et ma olen hea hoo siin aasta teise poolega sisse saanud kõikide oma toimetuste ja tegemistega," rääkis Paia ja lisas, et soovib enda seniste muusikaalaste koostöödega ka järgmisel aastal jätkata. "Need on ka mind väga palju üllatanud ja ma olen nii-öelda iseennast aina rohkem avastanud."

Eesti Laulu II veerandfinaalis astub üles ka Grete Paia looga "Mis nüüd saab?". Lugu on kirjutatud koostöös muusik Andrei Zevakini ja Henry Orloviga.

Grete Paia sõnul alustasid nad laulu kirjutamist alles nädal enne Eesti Laulu tähtaega. Kuigi Andrei Zevakinil oli singli põhi juba varasemalt loodud, puudusid sellel sõnad. "Ülikiiresti tulid sõnad ja see klikkis mul kohe nii ära," rääkis Paia loo sünnist.

Samuti tuli raadioeetris ettekandele Grete Paia viis lemmiklugu lõppevast aastast.

Esimesena kõlas Pluuto singel "Deja vu". Paia peab ennast Pluuto muusika austajaks ning talle meeldib artisti tämber ning tegutsemissuund. "Deja vu" on Paia arvates suurepärane house-muusika lugu, mis on kirjutatud küll eesti keeles, ent on muusiku sõnade kohaselt väga läänelik.

Teise loona tõi Grete Paia esile Ameerika laulja ja laulukirjutaja Banksi lugu "Skinnydipped". "Banks on tegelikult naisartistidest minu jaoks üks suur eeskuju ja tõesti väga pikalt üks lemmik olnud."

Möödunud suve meenutab Grete Paiale lugu "Marea (We lost dancing)". Lisaks mõnusale rütmile peab Paia oluliseks ka loo sõnumit. Naise sõnul mõjutas koroonapandeemia kõiki ning inimestelt võeti ära iseenesest mõistetavad asjad. Laul ütlebki, et tuleb rohkem hinnata seda, mis meil veel alles on.

Kollektiivi Drama avastas Paia samuti käesoleval aastal. Drama lugu "Low Tide" jäi Paiale kõrva sotsiaalmeedias. Nii tõdes muusik, et näiteks Instagram on suurepärane koht, kust avastada uut muusikat.

Saate lõpetas Smith Jamesi "Fools Gold". Lugu on meeldinud Paiale juba mitu kuud ning muusik tõdes, et ühel päeval sooviks ta ka enda loomingus midagi "Fools Goldi" sarnast katsetada.

Samuti kandideerib Grete Paia Raadio 2 aastahiti valimisel. Aastahitt 2021 hääletus on avatud lehel www.aastahitt.ee.