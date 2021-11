"Terevisioonis" valmis 120 aasta vanune jõulueelne roog

"Nii nagu tänapäeval, oli ka vanasti kombeks jõululauale väga palju süüa valmistada - see tähendas, et uus aasta tuleb viljakas. Enne jõululaupäeva söödi aga lihtsaid toite," rääkis Kolu kõrtsi vahetusevanem Mihkel Juhkam "Terevisioonis". Liha hoiti nimme vaid jõululauale ning kergemad jõulueelsed road aitasid organismil suuremaks söömaajaks paremini valmistuda.

Tele-eetris tuli valmistamisele köögiviljaroog, mille peal leivatainast tekike. Juhkami sõnul on selle toidu retsept võrdlemisi vaba ning köögivilju võib kasutada oma maitse järgi. "Terevisioonis" kasutati sibulat, porgandit ja kaalikat. Ahjuvormi sisse niristas Juhkam õli, kallas lõigutud köögiviljad, lisas lahkelt soola ja köömneid, mida ka vanasti jõulude aegu kasutati. Leivatainas läks köögiviljade peale ja roog tunnikeseks ahju.

"Köögiviljaroa retsept on pärit Kolu kõrtsist ja on umbes 120 aastat vana," rääkis Juhkam ja lisas, et see oli vanasti pigem talu- kui mõisatoit. Ka leivaretsept on pärit Kolu kõrtsist, ent seda Juhkam avaldada ei saa - see olevat koka saladus.