Noep avaldas stuudioalbumi "No Man Is An Island"

"No Man Is An Island" jutustab armastusest, inimsuhetest ja ühiskonnast, olles inspireeritud külmast ja pimedast Eestimaa talvest, mille jooksul album kirjutatud ja produtseeritud sai.

"Inimestel on üsnagi raske elus täielikult ilma teiste toe, armastuse ja sõpruseta toime tulla. Samuti oleme kõik siin planeedil omavahel mingil viisil seotud ning mõjutame oma teguviisidega üksteist nii või teisiti. Kõik albumi lood räägivad kas armastusest, inimsuhetest või keskkonna ja ühiskonna murepunktidest, millega igapäevaselt silmitsi seisame," selgitas Noep.

Albumi värskeimaks singliks on koos saksa-briti päritolu lauljanna Emily Robertsiga avaldatud lugu "Kids". Laul ilmus mõni nädal tagasi muusikavideoga, mille tegevustik toimub istungisaalis, kus peetakse kohut mõlemale artistile südamelähedasel keskkonnaprobleemide teemal.

Varem on albumilt ilmunud singel "Head Out Of The Water", suvel avaldatud albumi sissejuhatav muusikapala "Differences" ning nimilugu "No Man Is An Island".

Album toob esile artisti mitmekülgsuse, sulatades omavahel eri žanrid, mida toetavad kõlaliselt Noepi unikaalne vokaal, klaver, analoogsüntesaator ning 80-ndatest inspireeritud perkussiooni elemendid.

Noepil on Spotify platvormil enam kui 40 miljonit kuulamist. 2019. aastal pärjati ta Eesti muusikaauhindadel aasta popalbumi tiitliga EP "Heads In The Clouds" eest.