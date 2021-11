Hermaküla rollist filmis "Taevatrepp": keeruline on nii heade näitlejatega koos mängida

"Taevatrepp" räägib loo insener Ulfist, kellele usaldatakse saladus, kuidas käia minevikus. Lõpuks peab Ulf otsustama, millisesse aega jääda ja kuidas edasi minna. Vaheldumisi 70-ndates ja tänapäevas kulgevas filmis mängivad peaosa Mait Malmsten ja Linnateatri näitleja Indrek Sammuli poeg Timotheus Sammul.

Film ja raamat on režissöör Mart Kivastiku sõnul kirjutatud üsna üks-ühele. "Oma asja on ikka hea teha, sest tead mida teed. Filmitegemine ja kirjanikuelu on aga täiesti teistmoodi. Ma pole harjunud hommikul kell seitse ärkama," naeris Kivastik.

Hannes Hermaküla roll on olla noore Ulfi isa 70-ndate Tartus. "Pean olema tõsine, nagu nõukaaja inimesed olid. Mäletan seda aega küll, aga mul on natuke keeruline sellesse rolli sulanduda, sest mu enda isa nii tõsine polnud," rääkis ta.

Ettepanekut filmis mängida pidas Hermaküla esiti naljaks. "Ma ei uskunud, et Kivastik seda tõsiselt mõtleb. Arvasin, et küllap tahab ta mu poega filmi," meenutas Hermaküla. Ka tõdes ta, et mängimine koos armastatud näitlejatega on olnud kohati keeruline. "Selles rollis heade näitlejate kõrval tekkis alaväärsuskompleks, aga ma üritasin sellest üle olla."

Kivastiku sõnul on Hermaküla aga super näitleja. "Ma olen väga rahul! Peaks teda teinekordki kasutama," sõnas režissöör.

Suureks kasvanud peategelast kehastab filmis Mait Malmsten, tema abikaasat Harriet Toompere. "Maiduga on väga lihtne koos mängida, sest me oleme ka elus koos. Ei saagi aru, et tööpäev on," rääkis Toompere. Ainus partner, kellega näitlejad harjuma pidid, oli koer, aga ka see läks naise sõnul väga sujuvalt. "Ta kuulas üht stseeni nii ilusti, et operaator filmis teda iga nurga alt."