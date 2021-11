Kristi Pärn-Valdoja: "Gucci tragöödia" on moemaailma "Ristiisa"

"Gucci tragöödia" sündmused rulluvad lahti 90-ndatel ning filmi peategelasteks on Guccio Gucci lapselaps Maurizio Gucci ja tema naine Patrizia Reggiani. Kristi Pärn-Valdoja sõnul on film justkui moemaailma "Ristiisa". "Filmis on kaader Al Pacinoga, mis meenutab mulle väga üht stseeni "Ristiisa" teises filmis. Kogu suguvõsa on tülis ja kõik reedavad teineteist. Olen ammu mõelnud, et millal keegi selle filmiks teeb," rääkis Kristi "Ringvaates".

Patrizia Reggianit mängib filmis Lady Gaga, kes Kristi sõnul teeb suurepärase rolli. "Tean, et ta nägi tohutult vaeva selle filmi jaoks." Ka Maurizio Guccit mängiv Adam Diver sai oma rolliga Kristi sõnul hästi hakkama. "Temast on saanud väga hinnatud ja nõutud staar. Ma ei tea, milline see Maurizio Gucci päriselt oli, aga minu meelest sai Diver rolliga hästi hakkama."

Jared Letot, kes samuti filmis mängib, on vast kõige keerulisem ära tunda. "Minu meelest on ta üks ägedamaid tegelasi!" kiitis Kristi. Naise sõnul on Leto kogu näitlejakambast kõige moemajalikum ja ainus, kellel ka disaineriambitsioonid.

"Gucci tragöödia" pole vuntsitud tohutult kunstipäraseks filmiks. Pigem on see Kristi sõnul suurepärane meelelahutus. "Mul ei hakanud kordagi igav. See on pööraselt stiilne ja heade näitlejatega film," ütles naine.