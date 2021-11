Eesti naine töötab Colorado mägedes suusapatrullina

Ene Sepp on Colorado mäekuurordis suusapatrull, kelle ülesanne hättasattunud suusatajaid aidata. Naise sõnul on mäesuusatamine küllaltki ohtlik spordiala.

Ene Sepp jõudis Coloradosse tänu suurele mägede armastusele. "Läksin kõigepealt Uus-Meremaale ja kohtusin seal oma abikaasaga, kes elas Colorados. Kui meil oli valida, et kuhu kolida, otsustasime Colorado kasuks, sest seal on mäed," rääkis Ene "Ringvaates".

Mägedes Ene nüüd elab ja töötabki. Tema ametinimetus on suusapatrull, mis naise sõnul tähendab natuke nagu politsei-, kiirabi- ja tuletõrjetööd, ainuke vahe on, et tööd tehakse suuskadel ja mägedes. "Alguses mulle mäesuusatamine üldse ei meeldinud, aga kui elasin pool aastat Austrias, avastasin et mäed on vinged!" sõnas Ene.

Suusakuurordi lahtiolekuaegadel viibivad suusapatrullid oma hütis. See asub veidi kõrgemal, sest kui hädasolijale vaja appi minna, on lihtsam mäest alla sõita. "Veel teeme laviinikontrolli või ohutusega seotud tööülesandeid," rääkis Ene. Naise sõnul võib laviin olla hävitavaks loodusjõuks ning sestap peavad suusapatrullid vahetevahel laviine käivitama.

"Kui me neid ei käivitaks, siis ühel hetkel satub külastaja tõenäoliselt sinna peale ja võib ise laiviini käivitada. Nii võib ta ka sinna alla lõksu jääda," tõdes Ene ja lisas, et kui laviin on suur, on ellujäämisvõimalused võrdlemisi väikesed. "Meie mäe peal on eelis, et saame appi tulla minutite jooksul. Meil on ka koerad, kes suudavad inimese üles otsida, aga siiski on see midagi, mida vältida."

Oma tihedaimal tööperioodil tuleb Enele üle 50 appikutse päevas. "Jõuludel ja märtsis oled terve päev nagu orav rattas. Jõuad ühe inimese alla kliinikusse viia ja kui tagasi üles jõuad, tuleb juba uus kutse," sõnas Ene. Kahjuks on naine näinud pealt ka surmaga lõppenud õnnetusi. "Suusatamine sedavõrd kõrgel ja suure hooga on ohtlik spordiala."

Elust Colorados kirjutas naine ka raamatu "Minu Colorado". Ene tõdes ka, et tegelikult on neil perega plaan Eestisse tagasi kolida. "Eesti on väga hea koht, kus elada. Siin on meil rohkem võimalusi," ütles ta.